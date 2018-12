En 10 anys l'Alt Pirineu i Aran registren dos crims mortals

La regió policial del Pirineu occidental només ha registrat dos crims mortals al llarg dels darrers deu anys. A més a més, tots dos van ser ja fa set anys, al 2011. La dada es desprèn d'un estudi publicat per l'ACN en base a dades dels Mossos d'Esquadra en aquest decenni, que constaten que l'Alt Pirineu i Aran és la regió catalana més segura, en aquest i d'altres àmbits. Prova d'això és que en el mateix període, per exemple, a la demarcació de Lleida hi ha hagut fins a 28 crims; és a dir, que 26 d'aquests fets han estat a les comarques de la plana de Lleida, amb especial incidència al Segrià.

Concretament, els dos crims mortals del Pirineu van ser el d'un home que va violar i assassinar la seva exdona la capital aranesa, Vielha, i l'homicidi d'un home amb arma blanca a la Torre de Capdella, al Pallars Jussà. En el primer cas, l'autor va ser condemnat i compleix actualment una pena de 24 anys de presó. En el segon, en canvi, els Mossos van detenir la parella i el fill de la víctima però finalment van ser absolts per manca de proves.

De fet, la policia reconeix que en molts casos la identificació dels autors no es tradueix en el compliment de penes de presó: un de cada quatre autors d'aquests 28 crims segueix actualment al carrer. D'aquests casos, poc més de la meitat (15) han acabat amb una condemna judicial a l'acusat; 6 estan pendents de judici, i en els 7 restants (un 25% del total) els presumptes assassins estan en llibertat. Concretament, en 4 d'aquests casos falten encara proves per dur-los a judici -malgrat que els Mossos tenen sospitosos- i en els altres 3 han estat absolts pel tribunal, com va ser el cas de la Torre de Capdella.

Des del 2009, a la demarcació de Lleida hi ha hagut una mitjana d'entre dos i tres crims mortals anuals. L'any més conflictiu va ser el 2011 amb 5 casos -que inclouen els dos únics del Pirineu- dels quals en van resultar només dues condemnes judicials. El 2013 és l'únic any en què van acabar amb condemna tots els crims, quatre en total.

Entre els casos més impactants que han investigat els Mossos hi ha la mort i esquarterament d'un resident dominicà a mans d'un compatriota (el 2011 a la Mitjana), la mort d'un home en un pis ocupat a Lleida el mateix any, l'assassinat a cops de destral d'una dona i del seu presumpte amant per part del marit (el 2013 a Alcarràs), la mort d'una noia de 14 anys a mans de la seva exparella de 19 (el 2013 a Tàrrega) o bé l'assassinat de dos padrins, de 83 i 93 anys, a Lleida a mans de dues dones, els anys 2012 i 2013. D'altra banda, quatre dels vuit crims -comesos els anys 2009, 2015 i 2016- han quedat sense resoldre.