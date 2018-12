Els socis prenen la paraula per decidir el futur de l’FC Andorra

Dia de màxima rellevància per al futur de l’FC Andorra. Celebra una assemblea general extraordinària decisiva, que marcarà cap a on va l’entitat. El punt més destacat del dia és la proposta d’aprovació per a que es converteixi en una societat anònima d’objecte esportiu. Amb la resposta afirmativa dels socis, l’empresa Kosmos, encapçalada per Gerard Piqué, agafarà les regnes de l’entitat.

Les assemblees dels últims anys de l’FC Andorra s’han caracteritzat per la poca presència d’abonants, però en aquesta ocasió s’espera que la participació sigui força més important per la transcendència de la votació. La directiva presentarà en primera instància la situació financera del club, que arrossega un deute d’anteriors juntes al voltant dels 300.000 euros. A continuació es realitzarà la presentació de l’acord arribat amb un grup inversor, amb Kosmos al darrere, i es portarà a terme la votació per convertir-se en una societat anònima d’objecte esportiu.

La nova naturalesa jurídica és possible després que el passat 20 de desembre tirés endavant la nova Llei de l’Esport, que entrarà en vigor a finals del mes de gener. L’aprovació del canvi suposarà novetats importants per al club, amb un projecte que es veurà reforçat amb una important injecció econòmica. L’estructura de l’entitat canviarà i entre d’altres, es produirà l’arribada de Jaume Nogués com a director esportiu.

Relleu a la banqueta

El cos tècnic del primer equip també patirà canvis. Richard Imbernón i Josep Joan Linares deixen la banqueta, que l’agafaran els exjugadors de l’FC Barcelona Gabri Garcia i Albert Jorquera. Si s’aprova el canvi a societat anònima, agafaran les regnes del conjunt i els entrenaments de manera immediata. En els propers dies arribaran nous fitxatges per tal de reforçar la plantilla, després de les incorporacions que s’han produït durant l’últim mes: Ferran Tacón, Rubén Bover i Fede Bessone.

Inici d’any amb tres partits consecutius a domicili

Avui l’FC Andorra torna als entrenaments després de l’aturada nadalenca. L’equip es comença a preparar de cara a reprendre la lliga, que serà amb tres partits fora de casa, un fet contrari a com va concloure l’any, amb el mateix nombre d’enfrontaments com a local (CFJ Mollerussa, FC Borges Blanques i CF Balaguer). L’estrena del 2019 serà una setmana abans que la resta de conjunts perquè disputarà el partit pendent al camp de l’EFAC Almacelles, corresponent a la dotzena jornada i que en el seu dia es va suspendre a causa dels partits de la selecció de la Lliga de les Nacions. Si els socis donen llum verda a l’assemblea extraordinària als canvis en el club, serà el partit en el qual Gabri i Jorquera s’estrenin a la banqueta tricolor. El següent matx serà l’últim de la primera volta. L’equip també afrontarà un desplaçament, serà en aquesta ocasió el dia 13 contra la UD Viladecans, que ocupa la segona plaça a la classificació. La segona volta del campionat també s’iniciarà lluny del Principat. Serà contra la UD Vista Alegre el 20 de gener. El primer enfrontament a la Borda Mateu no es produirà fins el 26, amb la visita del CF Vilanova.