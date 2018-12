El MoraBanc necessita aprovar davant d’un Estudiantes reforçat

Shayne Whittington és el jugador de la setmana i no precisament per res que hagi fet sobre el parquet. En una setmana sense competició, el nord-americà amb passaport macedoni s’ha apropiat de totes les obertures d’esports dels mitjans nacionals. El dimecres es va anunciar que marxava d’Andorra, però aquest cap de setmana torna com a visitant en una pista que durant uns mesos ha estat casa seva. Avui, el Poliesportiu d’Andorra serà testimoni de la tornada de Whittington, que ja no lluirà el número 21. El BC MoraBanc Andorra s’enfrontarà al Movistar Estudiantes a les 20.30 hores.

Ibon Navarro, tècnic dels tricolors, va preveure «un partit amb molta tensió». Quant al fet que Whittington jugui amb el rival, va comentar que «és part de l’espectacle, suposo, i del negoci. Hem d’estar preparats per una amenaça més per part de l’Estudiantes. No els afegeix res nou sinó que els reforça coses que ja tenien. És un rival més al qual hem de controlar dins d’una plantilla amb molts jugadors que tenen capacitat de generar avantatges i d’anotar molts punts». Així mateix, l’aler David Jelinek, va afirmar que «és un equip amb uns noms que ja es coneixen en aquesta lliga. S’ha d’estar bé i intentar tirar cap endavant per aconseguir la victòria i poder aixecar el cap».

En la mateixa línia, Navarro va destacar que «som dos equips que necessitem guanyar, que venim d’una ratxa on no estem aconseguint moltes victòries. Segurament no serà un matx molt vistós, suposo que serà tancat. Espero que estiguem preparats per aferrar-nos al parquet, per saber patir quan ho hàgim de fer i per gaudir quan ens toqui». Els locals porten perdent tres partits seguits a la Lliga Endesa, però Navarro va considerar que «el més important és que ens centrem en les coses que hem de fer i en fer-les bé més que en el resultat. Si penses en el que vols fer en comptes de com ho vols fer, t’equivoques».

Actualment el MoraBanc està travessant una mala ratxa però el tècnic va explicar que estan treballant per poder sortir-ne: «No estem tan lluny de guanyar, són moltes petites coses les que ens ho estan impedint. Falta un punt de concentració en alguns moments del partit, una mica més d’encert perquè estem un altre cop amb percentatges molt baixos... però no estem gaire lluny. El que ens fa falta són petits detalls, sobretot en moments importants del partit». D’altra banda, Jelinek va considerar que «vam fer un bon primer pas contra el Breogán, allà vam ser capaços de lluitar tot el partit i de tornar. Això és el que hem de fer a casa perquè amb el suport de l’afició, sempre és més fàcil que quan juguem fora. Hem de començar amb força i mantenir-ho tot el partit. Lluitar, no deixar escapar cap oportunitat i seguir fins al final».

I és que la irregularitat és un dels problemes del MoraBanc, s’encoratja enfront de rivals forts com el Baskònia o el Reial Madrid mentre que es fa petit davant d’equips com el Delteco o el Breogán. «Contra els equips grans som capaços de motivar-nos més perquè sabem que els partits seran molt durs i potser contra els petits ens oblidem d’això», confessava Jelinek. «El partit de demà [avui] és un altre repte perquè no estem molt fins i volem fer fa unes setmanes, quan vam ser capaços de sortir d’una mala ratxa i tirar cap endavant. Per això hem de lluitar per l’objectiu que ens proposem», recalcava.

Les dades

L’Estudiantes ha jugat a la pista d’Andorra en set ocasions i mai no ha guanyat. Si ho aconseguissin, seria la victòria número 700 de l’equip a la Lliga Endesa. A més, en aquest duel jugaran dos dels millors recuperadors de la competició: Omar Cook (2n) i Rafa Luz (3r). Pel que fa a les lesions, els locals estan bé i el col·legial Gentile va tornar a entrenar després de la contractura que patia a la zona lumbar.

Pluja de peluixos

Avui serà l’últim dia que es podrà col·laborar amb la recollida de joguines de Càritas al Poliesportiu. Per això, els jugadors Moussa Diagné i Guille Colom van fer una crida perquè els espectadors portin un peluix i s’animin a fer-lo arribar al centre de la pista durant el descans. L’impulsor de la recollida, Òscar Royo, va apuntar que esperen «poder dibuixar uns quants somriures».