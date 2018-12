Fins a vuit quilòmetres de cua al riu Runer i trànsit dens al Pas

Les retencions no van ser tan greus com dijous, però ahir es van tornar a repetir llargues cues a ambdues fronteres. Pel que fa a l’entrada pel riu Runer, el col·lapse es va produir a l’N-145 amb 4,5 quilòmetres de cua i a l’entrada de Sant Julià de Lòria amb registres de fins a 3,5, és a dir, vuit quilòmetres. A la frontera nord, el trànsit va ser dens tot el matí, sent entre les 12.00 i les 13.00 hores, els moments més conflictius. A la tarda, la baixada de pistes va generar retencions a les dues valls i fins a un quilòmetre i mig. La situació està prevista que es repeteixi al llarg de tot el cap de setmana, sent demà el dia de més afluència, especialment a la frontera del Pas.



Ocupació hotelera

Pel que fa a l’ocupació hotelera, segons dades de la Unió Hotelera, aquesta nit serà la de més ocupació de totes les Festes. Concretament, hi ha 88,83% de reserves, mentre que l’última nit de l’any patirà una lleugera davallada, amb el 82,23%. En general, les previsions feien fregar el 80% (79,75%) del total, una xifra similar al Nadal passat. Per parròquies, la més demandada serà Sant Julià de Lòria, amb un 89,75%, seguida d’Escaldes-Engordany amb un 88,12% i Ordino amb un 85,18%. Per darrere se situen Canillo amb un 83,06%, la Massana amb un 81,51%, Andorra la Vella amb un 78,60% i Encamp amb un 61,66%.



Previsions de neu

L’estació de Pal Arinsal es va despertar ahir al matí amb els canons a ple rendiment, per tal d’oferir la màxima qualitat de neu l’últim cap de setmana del 2018. Així, oferirà el 77% de les seves pistes obertes.Ordino Arcalís manté les previsions d’obertura al 90%, tant de pistes com de remuntadors.

Grandvalira, per la seva banda, va informar que l’Après Amélie ja prepara noves tardes d’après-ski a l’Encamp Base del Funicamp.