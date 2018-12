El Govern repetirà l’edicte anul·lat per a docents des del punt impugnat

El Govern no té més remei que executar la sentència del Tribunal Constitucional, que anul·la el concurs públic del 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals. Així ho van anunciar ahir des del Ministeri d’Educació al Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) després que els assessors jurídics del Govern analitzessin la sentència. Malgrat que la situació encara està en fase d’estudi, de moment tot apunta que no hi ha cap altra sortida que no sigui repetir l’edicte. La intenció de l’Executiu és reprendre el procés de selecció des del moment en què es va detectar la disfunció del concurs. De fer-se així, a la nova convocatòria s’hi podrien adherir uns 35 professors que, de nou, haurien de tenir les mateixes oportunitats per aconseguir una de la vintena de places fixes en joc. Segons va explicar el SEP, la idea del Govern és que les mateixes persones puguin aconseguir les places, ja que l’error del concurs és de forma i no de fons. Amb tot, els altres candidats tindran les mateixes possibilitats.

Cal recordar que el professor que va començar el procés judicial i al qual la justícia li ha donat la raó també té un altre concurs impugnat que de moment ha estat admès a tràmit per la Batllia. En aquest cas, el docent considera que la prova psicotècnica no es va fer de forma adequada i impugna un concurs fet el 20 d’abril del 2018. Malgrat que es desconeix a quants professionals podria afectar aquesta nova denúncia, ja hi ha gairebé una desena de persones que s’han posat en contacte amb el SEP mostrant la seva preocupació. La situació crea molt de neguit i nerviosisme entre els docents que es poden veure afectats pel resultat judicial, especialment després de conèixer la sentència del TC sobre el primer concurs.

Responsabilitats i indemnitzacions

Sigui com sigui, el sindicat té clar que cal depurar responsabilitats i que, com a mínim, tant el ministre d’Educació, Eric Jover, com la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, haurien «d’acceptar el mea culpa i donar explicacions». Més enllà d’això, el president del sindicat, David Garcia, va admetre que al final de legislatura és difícil que hi hagi més conseqüències. En tot cas, Garcia va reiterar la necessitat d’incloure representants sindicals en els processos de selecció tal com passa en altres països amb la finalitat «d’observar» i «detectar possibles errors». La proposta ha estat traslladada al Govern, que està estudiant la seva implementació.



Pel que fa a les accions que podrien emprendre els professors afectats, el SEP va explicar que segons els primers estudis dels advocats podrien sol·licitar una indemnització per perjudici moral que no ascendiria a una gran quantitat. No podrien, per contra, demanar una indemnització econòmica, entenent que durant aquests gairebé tres anys han cobrat el seu salari normalment. El que sembla que sí que perdrien els afectats són aquests gairebé tres anys d’antiguitat que no els computarien, per tant, per cobrar els triennis actuals.

En tot cas, a principis de gener el sindicat es reunirà amb els afectats i els advocats per acabar d’estudiar el cas i decidir les accions a emprendre. En cas que els docents estiguin d’acord en repetir l’edicte, va indicar Garcia, «farem tot el possible perquè es faci tan aviat com es pugui».