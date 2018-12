Acció Feminista diu que l’avortament és «responsabilitat» del Consell General

«Els andorrans no votem ni al copríncep francès ni al copríncep episcopal», va etzibar ahir la presidenta d’Acció Feminista, Antònia Escoda, en relació a la resposta que el Govern gal va donar aquest dimarts a l’Assemblea Nacional desentenent-se de la penalització de l’avortament al Principat. Escoda va considerar que a qui s’ha d’exigir responsabilitats, quant a la defensa dels drets de les dones, és als «polítics que escollim» al Consell General, i es va preguntar de què serveix que Andorra «faci el paripé» al Consell d’Europa i a l’ONU –organismes que recomanen la despenalització de l’avortament, com a mínim, en els tres supòsits bàsics–, «si a l’hora de la veritat estem sotmesos a unes institucions» que no estan «al servei» del ciutadà.



De cara a la campanya electoral, la presidenta de l’associació va afirmar que els «agradaria» que els diferents punts del seu manifest, més enllà de l’avortament, estiguessin presents en els programes de tots els partits, ja que proposen una societat «igualitària i millor». Després de Festes, Acció Feminista tornarà a la feina amb trobades amb el Ministeri d’Afers Socials i la redacció de la Llei d’Igualtat.