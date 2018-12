Espot defensa les actuacions a la Gavernera davant les crítiques

Stop Violències, juntament amb l’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra (Afmma), va emetre ahir al matí un comunicat en el qual plantejava alguns dubtes respecte a «la celeritat i la unilateralitat» de les accions que el Ministeri d’Afers Socials està duent a la Gavernera, «sense tenir en compte als pares i mares afectats ni a les entitats civils». Unes acusacions que el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, va rebutjar rotundament, tot afirmant que estan fetes «des del desconeixement de la realitat» del centre d’acollida i dels seus menors. Espot va assegurar que el nou model del CAI, que inclou el lloguer de dos pisos per a infants i joves, es va explicar en una reunió a les famílies interessades, malgrat que la seva guàrdia i custòdia depén únicament del Govern. A més, va lamentar que «es presupossi que tot està mal fet», quan realment cada actuació té una resposta «concreta i plenament justificada».



El ministre es va mostrar especialment dolgut amb el fet que el comunicat qüestioni si «els nens i nenes que es donen en acollida tenen familiars que els estan esperant o reclamant». En aquest sentit, Espot va recordar que els menors que entren el CAI ho fan perquè així ho ha decidit un batlle i un equip de professionals, sempre pensant en el seu benestar i protecció.

Les respostes

L’escrit també plantejava «qui pagarà el lloguer d’aquests pisos» i assegurava «tenir coneixement que hi ha pares i mares que paguen la manutenció dels seus fills que per ordre judicial viuen al CAI». Espot va informar que l’arrendament anirà a càrrec del Govern, però que «no està renyit amb el fet que els pares, malgrat tenir la guàrdia i custòdia retirada, tinguin l’obligació de pagar una pensió», ja que això «no eximeix les obligacions que té qualsevol pare». A més, el ministre va detallar que els diners s’ingressen al compte de l’Executiu per «satisfer una part de les necessitats bàsiques» dels infants.



Stop Violències i l’Afmma també van demanar «què vol dir» que els pisos de lloguer tindran suport les 24 hores del dia. El responsable d’Afers Socials, tal com ja va explicar en el seu moment, va respondre que aquest nou model està centrat en la persona i que, intentant agrupar les característiques generals de cadascú, es repartirà els menors en dos allotjaments. D’una banda, hi haurà infants de 0 a 6 anys i, de l’altra, nens i joves amb necessitats especials, que comptaran amb la intervenció de l’Escola Nostra Senyora de Meritxell. En qualsevol dels dos casos, es reforçarà l’atenció i s’oferirà un «suport més intens», tenint en compte que l’ambient sigui «el més similar possible» a una família corrent. Així doncs, i com es preguntava en el comunicat, el ministre va afirmar que no es barrejaran les necessitats dels petits i la seva selecció serà acurada.



Tot i reconèixer que el ministeri va rebre una carta en la qual es demanava una reunió de la Copec, i que aquesta encara no s’ha produit, Espot va assegurar estar «obert i disponible» a fer una trobada per respondre qualsevol altra pregunta i tractar de manera individualitzada les situacions que a l'associació li preocupin.