Sindicats i polítics sostenen que les mesures de Martí són electoralistes

Les mesures d’urgència que el cap de Govern, Toni Martí, va anunciar el passat dijous per contribuir a incrementar el poder adquisitiu de la ciutadania, entre les quals hi ha limitar l’augment dels lloguers i apujar el salari mínim i les pensions, de seguida han despertat crítiques entre els sindicats i els polítics de l’oposició malgrat que encara no s’han concretat. Tenint en compte el moment en què arriben, a poc més de tres mesos de les eleccions generals, tots van coincidir a titllar-les «d’electoralistes», però alguns van posar de relleu que el Govern hagi reaccionat després de la concentració del passat 17 de desembre per demanar millores en l’àmbit social i laboral.

El president de Podem Andorra, Joan Seguí, va donar poca credibilitat a les paraules de Martí i va insistir que el seu equip ha perdut la confiança de gran part de la ciutadania després que no hagi estat receptiu amb les seves demandes al llarg de les dues legislatures demòcrates. «Ara ens estan oferint un manifest de bones intencions per actuar de cara a la galeria. Si volen demostrar que realment es preocupen pels problemes de la població, que es moguin i, per exemple, no aprovin la nova Llei de la Funció Pública el proper 17 de gener; això seria un bon gest», va assegurar Seguí.

Aquesta mateixa proposta és la que va fer el president del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), David Garcia, en considerar que la futura legislació comportarà un retrocés dels drets dels ciutadans. De tota manera, el sindicalista va voler fer una lectura optimista de les propostes i va celebrar que el Govern hagi reaccionat davant de la concentració de la setmana passada. «El fet que hagi respost és positiu perquè demostra que no tanca els ulls davant d’aquesta realitat», va indicar Garcia tot alertant que abans cal veure com es concreten i si realment es fan efectives.

Descrèdit del candidat taronja

Des de l’oposició, el president socialdemòcrata, Pere López, va manifestar que l’anunci de Martí és «una constatació del fracàs de les seves polítiques i un nou exercici d’improvisació de darrera hora». A més, va subratllar que «les mesures anunciades pel cap de Govern deixen en molt mala posició el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, perquè ell no ha parat de defensar la bondat de les seves polítiques d’àmbit social al Consell General i ara Martí manifesta reformes en el sentit contrari». De tota manera, davant de la falta de concreció d’aquestes mesures, va deixar la seva valoració per quan es materialitzin tot posant en dubte que acabi succeint.

Les propostes s’aprovaran en el proper Consell de Ministres, però Martí abans vol parlar amb els agents socials

De fet, en aquest sentit, el conseller liberal, Ferran Costa, va considerar «gairebé insultant per als ciutadans que aquestes mesures arribin a poques setmanes que es dissolgui el Consell General i a les portes d’unes eleccions generals». Tot insistint en el fet que s’anuncien en temps de descompte i que no hi ha marge per aprovar-les, Costa va retreure al Govern que no hagi pensat a introduir-les en la llei de mesures urgents sobre l’habitatge i que un cop més siguin improvisades. «Això evidencia que portem vuit anys de desgovern amb un equip que actua sense visió estratègica, a base d’acció-reacció i sense prestar atenció als ciutadans ni al conjunt de la situació», va denunciar el conseller.

Falta d’anàlisi i concreció

Des d’UL-ILM, Josep Majoral va apuntar que «l’Executiu s’està precipitant amb l’anunci d’aquestes mesures perquè falta una anàlisi de la situació més global i aprofundida». Majoral va insistir que «s’està fent un enfocament erroni i que no es pot anar de pressa perquè cal tenir en compte altres factors». «Si s’apuja el salari mínim, s’està beneficiant la part obrera, però què representaria per a les empreses?», va exemplificar el conseller d’UL-ILM.

«Encara que arribin tard, les mesures són positives perquè ajudaran les famílies a millorar la seva qualitat de vida», va veure-ho amb bons ulls el progressista Víctor Naudi. Tot i així, va lamentar que el Govern hagi tardat vuit anys a adonar-se de la gravetat de la situació «quan des d’SDP hem estat denunciant que s’estan creant dues Andorres i que la fractura social cada dia és més evident». Mentre que Naudi va titllar de «demagògia i populisme» aquest anunci just abans d’acabar la legislatura, el secretari general de DA, Esteve Vidal, va defensar que «el Govern ha de treballar fins a l’últim dia».

Vidal va explicar que el partit sabia que l’Executiu treballava des de fa dies per proposar mesures que ajudin a incrementar el poder adquisitiu del país tot i que de moment no en coneixen el detall. De fet, la previsió és que s’aprovin en el Consell de Ministres de la propera setmana però Martí abans vol exposar-les als agents socials. El secretari general de DA va avançar que el partit ja està treballant amb propostes valentes per introduir qüestions socials en el seu programa electoral i, davant de les crítiques de l’oposició, va voler posar de relleu que «el Ministeri d’Afers Socials ha fet un salt espectacular en els últims quatre anys i nosaltres ho valorem».