Torres defensa una concessió dels terrenys a Saetde de 50 anys més

Els punts conflictius de l’acord d’intencions entre Saetde i el Comú d’Encamp pels terrenys de Concòrdia podrien acabar amb un concurs públic. Així ho va explicar ahir el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, en declaracions a l’ANA, on va expressar que l’acord es troba «en una fase molt embrionària», després que els serveis jurídics de les dues parts ho analitzessin i s’iniciessin les primeres converses. Un concurs que tirarà endavant si «totes les parts ens posem d’acord». Amb el nou concurs s’hauria trobat una forma legal perquè la corporació pugui augmentar el termini de concessió dels terrenys «com a mínim 50 anys més», donat que la concessió per a Saetde a les pistes d’esquí acaba en dinou anys, un temps insuficient perquè l’empresa pugui engegar les inversions que es demanen des de comú, que inclouen la construcció de diversos edificis.



Amb tot, Saetde accepta el concurs públic per allargar el termini de la concessió si al plec de bases figuren algunes garanties, donat que, al tenir publicitat i concurrència, pot ser que el guanyador sigui una altra empresa. Per aquest motiu, s’establiran els diners que deixaran de guanyar en perdre la concessió, així com el valor de les inversions als terrenys. Un cost que haurà d’abonar Saetde a la nova empresa i amb el qual el Comú d’Encamp també ha d’estar d’acord