Carabaña i Huerta guanyen la Sant Silvestre laurediana

Com estan acostumats els que repeteixen, la Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria es va disputar sota un fred intens. Però aquest és un fenòmen conegut per les dates en què ens trobem i no és cap problema per prendre-hi part, com ho van demostrar els 800 corredors que van omplir els carrers per on transcorria el traçat, amb Nahuel Carabaña i Dayane Huerta com a guanyadors.

El recorregut constava d’una distància de 2,1 quilòmetres. Carabaña era el més ràpid, completant l’itinerari amb un crono de 7.06 minuts. El segon classificat va ser Guillem Campeny amb 7.12, mentre que Alexandre Urbina completava el podi amb un temps de 7.39. En categoria femenina s’imposava Huerta amb un registre de 8.17. La van seguir Sandra Almeida (9.46) i Loli Mellado (10.04).

La participació va augmentar en aquesta ocasió respecte a l’edició de l’any passat en una cinquantena de corredors. Bona part dels participants es van prendre la cursa com un acte festiu, com és habitual, i es van poder veure a molts disfressats. El que portaven tots era el barret de Pare Noel que caracteritza la prova i que és obligatori dur-lo al cap per prendre-hi part i optar a la classificació.