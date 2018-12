Camina Pirineus té elaborats la majoria de catàlegs de vies públiques

El projecte Camina Pirineus arriba a final d’any amb una gran part de la feina feta en quant a l’elaboració dels catàlegs de camins públics de l’Alt Urgell. Concretament, se n’han conclòs 13 dels 19 previstos, un per cada municipi de la comarca. Aquests catàlegs són documents tècnics que identifiquen i descriuen tots els camins —vies públiques situades en sòl no urbanitzable— que integren la xarxa viària d’ús públic o propietat municipal, tant els de caràcter històric i no aptes per a la circulació motoritzada com els que integren la xarxa moderna destinada a la circulació motoritzada. És previst que els 6 catàlegs restants quedin enllestits durant el primer trimestre de 2019. Aquesta feina servirà per a identificar una xarxa de camins per a senderisme per valoritzar el patrimoni natural i cultural de la comarca

D’altra banda, al llarg de 2018, el projecte Camina Pirineus ha realitzat les obres de construcció a Sant Joan de l’Erm d’un tram de l’itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. L’actuació ha consistit en allargar en cent metres el recorregut de l’actual passera de fusta amb l’objectiu que, en una pròxima fase, conclogui amb la instal·lació d’una plataforma elevada a manera de mirador a la vall de Santa Magdalena.

L’altra intervenció destacable del projecte ha estat l’adjudicació i l’inici de la construcció de tres zones d’estacionament per a autocaravanes amb l’objectiu d’incrementar i millorar els accessos a alguns recursos turístics contemplats en el programa. Aquests espais estaran situats a Arsèguel, Organyà i Fígols.

Camins verticals

També de cara a l’any 2019 està prevista la construcció de dos camins verticals, situats als municipis de Fígols i Alinyà i d’Oliana, els quals formaran part de la xarxa de camins senyalitzada de la comarca. El disseny d’aquesta xarxa es vol desenvolupar al llarg dels propers mesos. A més, es procedirà a la contractació del tècnic que desenvoluparà l’estratègia turística del projecte i es crearà la brigada responsable del manteniment de les infraestructures associades.

Camina Pirineus és una iniciativa avalada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i liderada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb el suport de la Diputació de Lleida i el Departament de la Presidència de la Generalitat. També hi col·laboren els 19 ajuntaments de la comarca, les 11 entitats municipals descentralitzades (EMD) i 15 associacions i entitats, a més de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i els Parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró i té l’objectiu de convertir la comarca en un referent d’ecoturisme.