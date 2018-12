La millor manera d'acabar l'any

Petits detalls, cosetes. Ja fa dies que jugadors, cos tècnic i la directiva deien que estaven treballant per millorar el joc del BC MoraBanc Andorra, i en el partit d'ahir contra el Movistar Estudiantes es van començar a notar els canvis. Els locals van aconseguir acabar l'any amb una victòria a la butxaca (96-82) i trencant la mala ratxa després de perdre tres partits seguits a la Lliga Endesa. L'equip va saber jugar amb més cap i menys impuls, es va notar la cohesió i van saber reaccionar bé en el punt més crític del partit.

El matx estava marcat des d'abans de començar pel fet que Shayne Whittington portava la samarreta negra dels visitants en comptes de vestir la bandera tricolor. En aquesta ocasió, reforçava el Movistar Estudiantes mentre que el MoraBanc encara no havia cobert oficialment la plaça que el pivot ha deixat. Però els d'Ibon Navarro van sortir a la pista amb ganes de demostrar la feina feta aquests dies. David Walker va ser l'encarregat d'obrir el marcador en un primer quart on Cook va posar la por al cos dels andorrans en fer un bon inici amb tres triples. L'amenaça va servir com a toc d'atenció perquè a tres minuts d'acabar el quart, Dylan Ennis va anotar un triple i David Jelinek en sumava dos més. D'aquesta manera acabaven el primer quart amb nou punts d'avantatge (30-21).

Començava el segon temps i el conjunt del Principat va saber tancar la defensa per evitar que el conjunt col·legial retallés la distància. Jelinek continuava amb la seva ratxa particular i anotava dos triples més. El txec estava ben entonat, Vitali i Albicy van decidir afegir-se a la seva melodia amb un triple més cadascun mentre que Ennis els seguia el ritme. Arribaven a la mitja part i havien aconseguit ampliar la distància que els separava de l'Estudiantes (53-39).

La represa va arrencar amb un triple de Walker. Semblava que els visitants retallaven la distància però un triple de Shurna i un altre més de Jelinek portaven el MoraBanc a la diferència més gran vers l'Estudiantes: 19 punts. De sobte, la versió dels andorrans que s'havia vist fins aleshores es va esfumar. Estaven distrets, s'havien relaxat. Al final del tercer temps començaven a veure el rival pel retrovisor (73-57).

Durant els primers minuts de l'últim quart, el rival seguia retallant distància fins que només set punts els separaven dels tricolors (78-71). Però, a diferència d'altres partits, els d'Ibon Navarro van saber reconduir la situació i van reaparèixer per donar-ho tot i oferir espectacle als 4.082 aficionats que s'estaven deixant la veu al Poliesportiu d'Andorra. Jelinek anotava quatre punts, Ennis s'embalava amb una esmaixada i Upshaw el seguia amb una altra. La graderia embogia i encadenava quatre onades seguides. Els del MoraBanc havien tornat i no van marxar fins que no es va assenyalar el final del matx (96-82). Els col·legials no van poder aconseguir la seva victòria número 700 a la lliga i segueixen sense haver guanyat mai a la pista d'Andorra.

«En comptes de caure ens hem aixecat»

El tècnic del MoraBanc, Ibon Navarro, va assenyalar que «ha estat un partit molt complet. Ha passat el mateix que en altres partits. Entre el tercer i el quart temps, hem tingut problemes però el millor ha estat la reacció de l’equip: En comptes de seguir en aquesta espiral de jugar massa individual, hem estat capaços de reconèixer situacions que hem vist en vídeo i que hem estat analitzant, i hem jugat junts. No hi ha un gran canvi respecte a altres partits, però hem gestionat bé els moments dolents». «Pel que fa a la defensa, hem provocat 20 pèrdues i això és important, parla bé de nosaltres». De fet, Josep Maria Berrocal, tècnic de l'Estudiantes va confessar que «ha estat el nostre pitjor partit de l'any amb diferència, mai havíem perdut tantes pilotes com avui».

De cara als pròxims partits va comentar que «s’ha de ser positiu, l’equip ha fet un pas endavant en moltes coses que es veuen i en d’altres que no es veuen als números i bé, estem contents perquè acabem l’any amb una victòria i toca preparar-nos per viatjar el dia 1 i amb molta il·lusió del Top 16 i de fer un bon paper». Quant a la baixa de Whittington, va afegir que «hem fet un bon treball tots: Moussa, Oliver però també la valoració de John i de Reggie, barallant-se contra jugadors molt més grans que nosaltres... crec que és quelcom que ens pot fer pensar que ara, sobretot amb el Top16 de l’EuroCup on ens trobarem equips súper físics, podem competir contra ells».

Vestidors

Jelinek va ser la gran estrella del partit, amb un 22 de valoració, va aconseguir anotar 24 punts en una actuació magnífica. El jugador va valorar que el canvi de l'equip es deu al fet que «amb el Nadal, hem pogut aclarir el cap i arribem frescos als entrenaments i al partit. Sí que ens costa tancar el partit però tampoc és tan fàcil, els equips sempre lluiten fins al final, mai no es donen per vençuts. Els errors ens poden costar 5 o 6 punts i aquí és quan s’animen. Però avui hem estat capaços de mantenir la diferència i no hem arribat molt ajustats».

El capità Oliver Stevic va considerar que «la diferència d’avui ha estat que hem sortit des del primer minut amb una energia increïble. És difícil continuar així 40 minuts però hem pogut jugar 30 o 35 minuts amb una intensitat molt alta. És una victòria important després de tres derrotes consecutives i un mes molt dur».

Pluja de peluixos

Durant el descans es va viure un moment màgic. La pista es va inundar de peluixos per una bona causa. Més de 1.000 ninots van caure des de la graderia. Va ser la primera vegada que es va fer aquesta iniciativa a favor de Càritas a Andorra i va ser tot un èxit.