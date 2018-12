El comú d’Encamp financia el transport escolar al Pas

El comú d’Encamp destina 14.025 euros al transport dels infants des de la part alta del Pas de la Casa fins a les escoles i també dels centres escolars al jardí de neu. D’aquesta manera, i tal com surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, la corporació comunal ha fet l’adjudicació a la Cooperativa Interurbana Andorrana, que serà la responsable d’oferir aquest servei durant l’hivern.



El concurs es divideix en dos lots, el primer dels quals és el servei de transport de passatgers per a la temporada d’hivern i que està pensat per apropar els infants als centres escolars. Així, es prestarà tots els dies lectius del calendari escolar durant el període comprès entre el 7 de gener i el 10 de maig, de dilluns a divendres, la qual cosa suposa un total de 69 dies. Es faran dos viatges al matí, amb inici a les 8.15 hores i sortint del Bullidor, fins a Costa Rodona, per tornar al Bullidor. A la tarda, també hi haurà dos serveis, el primer dels quals a dos quarts de cinc de la tarda. El servei serà gratuït i tot i que està pensat per als infants, des del comú destaquen que els ciutadans també el poden fer servir.



Pel que fa al segon lot, serà el consistent en el transport entre les escoles del Pas de la Casa i el jardí de neu i està pensat per als infants més petits. En el cas de l’escola andorrana es faran deu viatges d’anada i tornada entre els mesos de gener i març per transportar vint alumnes de maternal. Quant a l’escola maternal francesa, es faran sis viatges d’anada i tornada per traslladar al jardí de neu 34 infants entre els mesos de febrer i març.