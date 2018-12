L’ocupació per Cap d’Any supera el 90% al Pirineu

El cap de setmana llarg de Cap d’Any registra ocupacions que ronden el 90% tant al Pirineu de Lleida com al de Girona. A les terres de Lleida i el Pirineu lleidatà les previsions superen el 90% d’ocupació als hotels i arriben al 100% al turisme rural i els bungalous, gràcies en bona part als bons gruixos de neu, tot i que les nevades no han estat tan bones com desitjaria el sector.



La previsió per totes les festes de Nadal fins a Reis és superior al 70%, i s’esperen vendre uns 185.000 forfets d’esquí, per acabar un any 2018 que ha estat de rècord. Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, va explicar a l’ACN que l’alta ocupació també arribarà a les segones residències i els restaurants la nit de Cap d’Any, tot i que després baixarà una mica fins a Reis.



Una situació similar s’ha produït a les pistes d’esquí i a les comarques interiors de Girona. Segons la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, els establiments de la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès han omplert més del 95% de places disponibles aquest cap de setmana llarg de Cap d’Any. Els hotels gironins ofereixen per aquesta nit paquets especials que inclouen sopar, allotjament i esmorzar. La majoria de turistes d’aquests dies són famílies i parelles catalanes, tot i que també n’hi ha que provenen de França.

Turisme rural

Cada vegada té més èxit el turisme rural, especialment durant les festes nadalenques. Segons el president de l’Associació de turisme rural del Berguedà, Jordi Pellicer, aquest cap d’any tindran pràcticament un 100% d’ocupació, cosa que és «habitual des de fa anys». «Aquestes dates són reservades amb molt temps d’antelació i hi ha famílies que ho lloguen d’un any per l’altre», va assegurar. A més, va subratllar que enguany han estat «de sort perquè el pont de Cap d’Any té un dia més que el 2017» i això els «és molt beneficiós».