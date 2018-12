El bon temps i la manca de neu reactiven el comerç del Pas

El bon temps i la manca de neu van atreure l’últim cap de setmana del 2018 a milers de visitants francesos que van decidir passar un dia de compres al Pas de la Casa. Després d’un mes de novembre fluix pels talls de carretera produïts pels Armilles Grogues, la localitat encampadana està remuntant fins a arribar a la «saturació». El president de l’associació de comerciants Iniciativa Publicitària, Jean-Jaques Carrier, va fer una valoració positiva al respecte: «Estem molt contents, totes les vendes estan anant molt bé. Tan bé que tots els pàrquings del Pas estan plens, hi ha massa gent», va assegurar ahir al matí. De fet, a les complicacions per aparcar, cal sumar les que va haver-hi per arribar, ja que es van registrar cues de més d’una hora fins a la frontera francoandorrana.



El ministre de Turisme, Francesc Camp, va assenyalar la setmana passada que els primers 15 dies de novembre van ser molt bons, tant per l’entrada de turistes com d’excursionistes, però que durant la segona quinzena, es va patir una davallada del 8% a causa de les protestes a França. Preguntat per si l’afluència de visitants de l’últim cap de setmana permetrà remuntar les xifres negatives del mes de novembre, Carrier va considerar que és molt difícil d’avaluar perquè no s’han fet càlculs exactes. «Creiem que les protestes dels Armilles Grogues van provocar un 20% de pèrdues als comerços del Pas, però és una dada molt generalitzada. Ara hem de pensar que el moviment ja s’ha frenat i nosaltres no ens queixem», va dir el president de l’associació, qui també va reconèixer que la majoria de turistes van venir i marxar el mateix dia. «Com que no hi ha neu, la gent ve, compra, passa el dia i marxa, no es queda a dormir».



En aquest sentit, les previsions de la Unió Hotelera (UHA) indicaven que els establiments del Pas de la Casa tindrien una ocupació del 73%, mentre que en el conjunt d’Encamp, difícilment se superaria el 60%. Per aquesta nit, l’última de l’any, es preveu una ocupació del 82,23% en tot el país, una xifra similar a la de l’any passat.

També a l’eix central

Les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany també s’estan beneficiant aquests dies de l’escassa neu a les muntanyes. Milers de persones van passejar durant el cap de setmana per les avingudes Meritxell i Carlemany i van aprofitar l’inici de la temporada de rebaixes d’hivern. Un cop passades les primeres festes del Nadal, la majoria de botigues de l’eix central ja han penjat els cartells que ofereixen descomptes de fins al 50% i 70%.

Mobilitat

Un cap de setmana més, es van tornar a registrar llargues cues i trànsit dens per entrar al Principat. Al llarg del matí d’ahir es van registrar fins a 3,5 quilòmetres de retencions en l’entrada a Sant Julià i tres quilòmetres de sortida a la frontera francoandorrana. A més, el trànsit va ser dens tota la tarda d’El Tarter fins a Soldeu i a les entrades d’Encamp, Canillo i la Massana. La frontera francoandorrana va registrar quatre quilòmetres de cua de sortida, però les aturades més importants es van produir a les carreteres franceses, direcció a Andorra.