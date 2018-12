Fer reviure Radio Andorra

«Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra». Aquesta era la mítica benvinguda de l’emissora que va emetre entre el 1939 i el 1981 per Andorra i altres països molt més enllà de les nostres fronteres i que podria tornar-se a sentir el proper estiu per commemorar el vuitantè aniversari de Radio Andorra. Justament l’associació Velles Cases Andorranes, amb la seva filosofia de salvar el patrimoni i donar-hi visibilitat, està començant a preparar unes jornades per rememorar els temps en què emetia la cadena propietat de Jacques Trémoulet. «Serà una ocasió única per recordar tant Radio Andorra com Sud Radio, dues estacions radiofòniques excepcionals», va explicar tot il·lusionat el president de l’associació, Claude Benet.

Tot i que la idea encara està gestant-se, des de Velles Cases ja han començat a percebre l’interès de particulars d’altres països per participar en els actes de commemoració. «La cultura va molt més enllà de les fronteres», va anunciar Benet. I, de fet, no només aleshores aquesta emissora les sobrepassava per arribar a les oïdes de vilatans que vivien en indrets tan llunyans del Principat com els països escandinaus, el Canadà o el nord d’Àfrica, sinó que ara ho podrà tornar a fer si finalment es compta amb alguns ja compromesos francesos, espanyols, alemanys o belgues.

Sumar records

Ara per ara, Benet ja té uns quants actes en ment. Un dels objectius és reunir persones que havien treballat sigui a Radio Andorra o a Sud Radio, una tasca que el president de Velles Cases no veu especialment complicada més enllà de poder fer venir al Principat persones que poden tenir una edat avançada o de trobar la manera de finançar aquests viatges.

A través d’una possible exposició de fotografies i de diverses conferències, s’intentarà reconstruir el relat de com va aparèixer l’emissora a mitjans dels anys trenta del segle passat, de com va anar subsistint en els anys posteriors, amb la Segona Guerra Mundial com a principal obstacle a superar, i sense oblidar les dècades d’or que van ser els cinquanta i els seixanta abans de perdre la concessió i tancar al 1981. Un dels reptes que afronten amb més il·lusió des de Velles Cases és el de programar una reemissió simbòlica perquè es puguin tornar a sentir aquelles veus que van entrar en tantes cases d’arreu del món com si es tractessin d’un membre més de la família.

Tot i que l’efemèride es compleix justament el 7 d’agost, Benet ja va indicar que els actes de commemoració podrien allargar-se uns dies. Ara bé, que puguin organitzar tots els que tenen pensats dependrà en part del finançament. «Cal recordar que nosaltres som una entitat dinamitzadora i no rebem cap subvenció; per tant, tothom qui vulgui fer-hi una aportació, serà benvingut, es tracti del Govern o de qualsevol altra institució, associació o particular», va precisar el president de l’entitat. Al final, el que volen des de Velles Cases és sensibilitzar la població d’aquest patrimoni cultural i estan convençuts que podran fer-ho amb més o menys pressupost.