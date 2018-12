love per donar a conèixer Andorra

Instagram, la popular xarxa social de fotografia i vídeos, sap reinvertar-se per donar allò que el públic vol i necessita. Aquesta circumstància comporta que diàriament el nombre d’usuaris pugi i sigui la xarxa social amb un major índex de creixement, menjant terreny a la resta i segur que en els propers anys farà que alguna es quedi pel camí, incapaç de competir amb la demanda actual i futura. Andorra és una de les milions de fonts que omplen les galeries i els comptes personals d’Instagram, amb hastags relacionats ben curiosos.

Els qui agafen el mòbil per fotografiar-se quan són al Principat i ho pengen a Instagram, fan servir de manera massiva #andorra, com es podia esperar, per indicar el lloc on són. És de llarg la més utilitzada. La resta es troben a molta distància quant a xifres. Però hi ha altres etiquetes utilitzades que no són tant evidents. És el cas de la que es troba en segona posició al rànquing, que és #andorralovers. Relacionat amb l’amor es troba #love en la vuitena posició, una etiqueta que mai falla per als qui volen arribar al màxim de persones degut a la seva popularitat. En aquesta classificació, més enrederits també hi són #happy i #beautiful, per mostrar estats d’ànim i impressions, a més de voler guanyar likes de seguidors i desconeguts.

La utilització de l’anglès, per l’extensió que suposa a nivell mundial, és un element que es té en compte arreu davant d’altres idiomes. I Andorra no és cap excepció. #mountains, #nature, #pyrenees, #travel, #snow i #landscape són recurrents per definir les fotografies i vídeos fetes al Principat, igual que altres més generals i que són tota una seguretat per expandir la imatge a més públic com #picoftheday, #photography, #photooftheday i #naturephotography. Les etiquetes amb llocs concrets del país també apareixen. La que més presència té és #andorralavella, seguit a distància per #ordino, #vallnord, #canillo i #grandvalira. Pel que fa a publicacions, #andorra en té 1.210.719, mentre que #love es dispara a 1.480.533.413. I les xifres van pujant.

Llocs més populars

Els posts amb localització tenen un 79% més d’interaccions que els que no en porten, circumstància que comporta que els usuaris situïn la imatge no només per a que tothom sàpiga on són exactament, sinó també per tenir més opcions d’aparèixer en les recerques. Andorra és la ubicació líder, seguida per Andorra la Vella i Europe/Andorra. Tot seguit s’hi pot trobar Ordino, Escaldes-Engordany, la Massana i Canillo.

Dins l’oferta turística del país, Caldea és la més ubicada en aquest ventall, amb l’estació d’Ordino-Arcalís a continuació. Més lluny es troben Vallnord, Naturlandia i el Vallnord Bike Park. Altres indrets destacats i molt estimat per als excursionistes, més concrets en el mapa, són el llac de Tristaina, el mirador del Roc del Quer i els estanys de Pessons.