Interès de l’FC Andorra per fitxar el fill de Tito Vilanova

El nou projecte de l’FC Andorra amb la presència de Kosmos es fa notar amb una sèrie de canvis. Alguns ja s’havien produït, com el relleu a la banqueta i l’arribada per reforçar la plantilla de Ferran Tacón, Rubén Bover i Fede Bessone. Aquests no seran les úniques incorporacions i entre les opcions que hi ha sobre la taula està la d’Adrià Vilanova, fill de qui va ser l’entrenador de l’FC Barcelona, Tito Vilanova.

El jugador català ocupa la posició de central i està format a la Masia. Té 21 anys i després de la seva etapa de formació al Barça va incorporar-se la temporada passada a l’Hércules CF de la Segona Divisió B. L’estiu passat va canviar d’aires per fitxar pel RCD Mallorca B. En cas de tancar-se un acord per al seu aterratge al Principat, serà un nou reforç de cara a la línia defensiva, que compta també amb l’arribada de Bessone, fitxatge que el club encara no ha fet oficial i que ho farà en breu.

Cinc baixes

La presència de nous jugadors fa que s’hagi de fer espai a la plantilla actual per encabir-los i alliberar fitxes, ja que la intenció de l’entitat és realitzar més fitxatges per reforçar la plantilla i poder tenir aspiracions de màxims. En aquest sentit causen baixa Joel Martínez, Miki del Castillo, Miquel Torres, Josep Balletbó i Roberto Gomes. Els quatre últims són futbolistes que van pujar a inici de temporada del juvenil després de concloure la seva etapa formativa.