L’esport nacional fa un pas de gegant

Bàsquet: Sisena posició a la Lliga Endesa, Copa Catalana ACB i Top16

El MoraBanc Andorra ha firmat aquest any 2018 el millor de la seva trajectòria esportiva. Ho ha fet amb molta autoritat, marcant un abans i un després i ha aconseguit classificar-se en sisena posició a la Lliga Endesa amb les cistelles de Jaka Blazic, Jaime Fernández i Andrew Albicy.

Després, un cop classificats pels play-off, es van trobar al FC Barcelona Lassa i van donar la gran sorpresa al Palau Blaugrana i es van emportar el factor pista amb una victòria per 76 a 94. Després, en el segon partit, l’equip va perdre per 81 a 85 i finalment, el Barça va aconseguir emportar-se la victòria per 91 a 71 al Palau Blaugrana, en una emotiva jornada en la qual l’afició tricolor va defensar els colors andorrans a Barcelona.

Sens dubte, però, la marxa de Joan Peñarroya, que feia vuit temporades que entrenava el club, va sacsejar l’equip i va ser el torn d’Ibon Navarro, després d’un ball de banquetes a la Lliga Endesa.

Amb l’etapa Navarro i un bon grapat de fitxatges, el conjunt del Principat ha aconseguit un destacat títol de temporada, la Copa Catalana ACB davant del FC Barcelona. I en la línia d’èxits, es va classificar fa uns dies pel Top16 de l’Eurocup.

Esquí: Jocs Olímpics, bons resultats al nòrdic i un any ple de lesions

El Top 30. Aquest era l’objectiu que s’havia fixat la FAE per als Jocs Olímpics d’hivern que es van disputar a PyeongChang i la federació va estar satisfeta dels resultats. L’esquí alpí es va estrenar en la competició de la qual Irineu Esteve en va ser banderer.

L’esportista d’esquí nòrdic es va iniciar l’any passat en la competició absoluta i està fent molt bons resultats. Aquesta temporada el seu nom ressona pels països bàltics. De fet, aquest mes ha obtingut una 21a i una 19a posició a la Copa del Món de Lillehammer i de Beistolen (Noruega). A més, Carola Vila ja ha assolit l’objectiu de la temporada.

Quant a l’esquí alpí, les lesions fan ombra als resultats obtinguts. Verdú va aconseguir el millor resultat de l’esquí nacional en una prova de la Copa d’Europa quedant novè al descens. Però a l’abril es va fer un esquinç d’alt grau als lligaments lateral intern i creuat anterior i va estar vuit mesos de baixa. En tornar a la competició, ha hagut de dir adeu a la temporada perquè es va trencar el lligament creuat anterior en la primera mànega del gegant de la Copa d’Europa d’Andalo.

Qui també s’acomiada de la competició aquest curs és Carmina Pallàs i Kevin Courrieu. El nou curs ha començat també amb Zoe Ramírez i Mireia Gutiérrez lesionades, però Gutiérrez ja ha tornat a la competició.

En l’esport adaptat, Roger Puig va pujar dues vegades al podi a Landgraaf (Holanda).

Futbol: Quatre punts, un altre títol d’Imbernón i Piqué a Andorra

Pel futbol, l’any 2018 ha estat molt mogut. La selecció nacional ha fet un gran paper a la nova competició de la UEFA i ha sumat quatre punts a la Lliga de les Nacions amb dos empats contra Letònia, un contra Kazakhstan i un altre contra Geòrgia. Més que mai, l’Estadi Nacional s’ha convertit en fortí i tots recordarem com el peix petit va ser capaç de menjar-se diversos taurons. L’any 2019, per tant, serà el torn de revalidar els bons resultats als classificatoris per l’Eurocopa.

Així mateix, pel que fa al futbol nacional, Richard Imbernón ha tornat a conduir al Vallbanc FC Santa Coloma al més alt de la competició. Tot i això, l’entrenador va decidir fer un canvi d’etapa i va marcar a l’FC Andorra per emprendre un nou repte professional.

I va ser precisament aquest equip qui va revolucionar la premsa internacional, ja que el central de l’FC Barcelona, Gerard Piqué, a través de la seva empresa Kosmos, ha decidit fer-se amb el club.

I per fites, la de la selecció absoluta femenina, que va debutar a l’Estadi Nacional davant de més d’un miler de persones contra Luxemburg i tot i que van perdre per 0 a 2 han marcat un precedent per a la història.

Motor: Títols que es revaliden, debuts i podis en totes les disciplines

Vinyes no ha pogut defensar les oportunitats que li tocaven amb el títol del Campionat d’Espanya de Resistència (CER) però, tot i això, ha acabat el campionat en el podi de la classificació final de la classe 1. En el CERA ha assolit la quarta plaça.

Pel que fa a Gerard de la Casa, s’ha proclamat campió d’Espanya de Muntanya en categoria tres, assolint d’aquesta manera, el seu objectiu de la temporada. Quant a Albert Llovera, s’ha confirmat que no aniria al Dakar a causa del desgast que pateix a les mans però ha participat en alguna de les curses de les Crèdit Andorrà GSeries.

A les dues rodes, Xavi Cardelús ha debutat al Mundial de motociclisme en la categoria de Moto2, ha aconseguit dos podis a Albacete i ara forma part de l’Angel Nieto Team. D’altra banda, Margot Llobera ha estat la guanyadora del Raid 1000 Dunas. A més, s’ha celebrat la gala FIM. Aquest ha estat el segon any consecutiu que la temporada de motociclisme ha tancat a Andorra.

Pilots com Marc Márquez, Toni Bou i Jorge Martín han estat reconeguts pels resultats obtinguts aquest curs.

Curses de muntanya: Dos podis i una cinquena posició mundial en la disciplina

Teixidó ha revalidat per tercera vegada el seu títol com a tercer millor corredor del món a Limone sul Garda. L’atleta, que aquest any ha decidit fer un pas al costat i deixar l’equip de la federació, ha rebut un reconeixement a la seva carrera després dels resultats assolits al Circuit Mundial de Quilòmetre Vertical. En rebre el guardó, ha afirmat que «és un premi compartit, espero que els meus companys, el Marc o l’Òscar Casal, el puguin rebre l’any vinent, estem en un bon moment».

Quant als germans Casal, el Marc ha pujat al tercer graó del podi de la Copa del Món d’SkyClassic mentre que el seu germà Òscar ha quedat cinquè. Ha estat un any esplèndit pels dos germans. L’Òscar ha aconseguit una espectacular victòria a la primera cita de la Copa del Món d’Skyrunning a la Xina i el Marc ha quedat segon a l’Olympus Marathon. També s’ha celebrat l’Skyrace Comapedrosa on va guanyar un inimitable Kilian Jornet que feia nou anys que no corria a Andorra.

D’altra banda, Andrea Sinfreu ha estat la protagonista dels Campionats del Món de joves després de guanyar la medalla de bronze a l’Skyrace a la categoria A, la de 16 i 17 anys.

Ciclisme: Andorra es bolca amb totes les modalitats de ciclisme

La Copa del Món i els Mundials Màster de BTT van acabar amb un balanç més que positiu i amb 63.000 espectadors que van passar a veure la competició durant els nou dies frenètics de bicicleta de muntanya. En especial, el diumenge 15 de juliol, amb un total de 22.000 persones que van assistir a les proves de cross-country que s’han celebrat a l’estació de Vallnord.

Així mateix, aquest any s’ha donat a conèixer que Andorra acollirà el Mundial de BTT del 28 d’agost a l’1 de setembre de 2024.

Per altra banda, en ciclisme de carretera la Purito ha seguit creixent i s’han hagut d’ampliar les inscripcions a causa de l’èxit obtingut, cas semblant a la Volta als Ports, que ha tingut 1.200 participants.

En ciclisme de carretera, també ha estat un any per emmarcar i La Vuelta ha tornat a marcar un abans i un després. Va ser amb dues etapes, una íntegra, en la qual Simon Yates es va coronar com a campió i la jove promesa Enric Mas va donar un avís: és el nou Alberto Contador. Per si fos poc, Unipublic ha premiat Andorra amb una etapa reina pel 2019.

Special Olympics: Andorra guanya 26 medalles en la competició inclusiva

A principis d’octubre Andorra la vella i la Seu d’Urgell celebraven els Jocs Special Olympics d’Andorra. Van ser 22 els esportistes andorrans que van portar la torxa, acompanyats d’una trentena de personalitats del país.

Durant tres dies, l’esport inclusiu va tenir com a centre neuràlgic dues ciutats del Pirineu. Hi van participar 1.500 atletes de 15 països diferents. L’eslògan d’enguany era «El millor és qui ho intenta», tota una declaració de principis del que significa aquest esdeveniment, i del que haurien de ser totes les competicions esportives.

L’esdeveniment es va inaugurar amb un acte festiu on van actuar diversos cantants coneguts del panorama català com: Beth, Gisela, Elena Gadel, Txell Sust, Jofre Bardagí i Monica Green. Pel que fa a la competició, els representants andorrans van sumar un total de 26 medalles, nou d’elles or, vuit de plata, i nou més de bronze en les disciplines de natació, bàsquet, futbol, judo, petanca i atletisme.

Els qui van rebre un agraïment especial van ser els 1.000 voluntaris que van bolcar-se per fer possible que se celebrés la competició. D’aquests, 600 persones eren andorranes.

Rugbi: El descens dels Isards fa ombra i el VPC firma un paper discret

El VPC femení sí ha firmat un bon paper i les de Raya s’han classificat per jugar a Primera Catalana

El VPC Andorra ha dit adeu a l’ascens. L’intent del VPC per tornar a Honor s’ha quedat de nou trencat tot just començar les fases per pujar de categoria. I el rival ha sigut el mateix de la temporada passada, el Coquelicots Montechois Rugby, i la ronda, també la primera. Els andorrans han tornat a mostrar la falta de consistència a domicili que arrosseguen durant tot el curs per perdre 28 a 14. Un fet que en la nova temporada s’ha revertit en la Lliga d’Occitània (que l’equip optava per no disputar a canvi de competir a Espanya), en la qual el VPC lluita per les primeres places, s’està trobant molt fort a domicili però està donant males imatges a l’Estadi Nacional. Precisament, per la nova temporada va fitxar a Lasha Tavberidze, que va tornar al VPC després de militar a Federal 1.

A més, 2018 ha estat l’any en el qual els Isards han comés el greu error de permetre’s el descens i després d’empatar contra Croàcia amb un pal al darrer minut, es van condemnar a jugar a la Conferència 2 Sud, competició que també van començar amb mal peu.

No obstant això, si ha estat un bon any per les femenines, que han passat de jugar a set per fer-ho a 15 i han passat a competir a Catalunya, ja que aquest mes de desembre es van classificar per jugar a Primera Catalana.

Així, aquest ha estat el primer any que les noies de Dani Raya i Jeannot Martinho han competit en terres catalanes, i ho han fet fer amb nota. D’aquesta manera, Raya ha tingut una mala notícia, ja que es va lesionar i, després d’operar-se, ha hagut de renunciar a disputar tota la temporada.