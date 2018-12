Esteve assoleix l’objectiu de la temporada per tercer cop

Irineu Esteve ha passat el cap de setmana a Toblach (Itàlia), on s’ha disputat el Tour d’Ski. Dissabte va tenir lloc l’esprint, modalitat en la qual Esteve no és especialista però que és imprescindible per poder competir. L’esquiador va acabar 99è.

Ahir es va disputar la segona prova de la competició, els 15 quilòmetres patinadors, on Esteve va aconseguir la 30a posició amb un temps de 31.51,9, a 1.17,8 del guanyador, Sergey Ustiugov, de Rússia, amb 30.34,1. Esteve ha estat rendint a un alt nivell durant tota la cursa i només perdia temps en una baixada en què el seu poc pes ha jugat en contra.

Amb aquest resultat, és el tercer top 30 de la temporada per a Irineu Esteve quan l’objectiu inicial de la temporada aconseguir-ne almenys un. Joan Erola, tècnic de la FAE, va assegurar que «ha quedat clar que el que va passar a Davos [on l’esquiador va acabar amb una 64a posició] va ser simplement cansament».

A tocar del top 30

Mireia Gutiérrez va competir ahir a l’eslàlom de la Copa del Món femenina a Semmering (Àustria). L’andorrana va acabar 33a, a tres posicions i a menys de sis dècimes de poder accedir a la segona mànega. L’entrenador, Roger Vidosa, va explicar que «La part positiva és que el dit no li impedeix fer el seu esquí. Ha faltat una mica de concentració. Ara, a Zagreb».