Deixar de pensar en la copa i anar partit a partit

El MoraBanc ha tornat i la prova està en el partit d’ahir on van aconseguir vèncer el Movistar Estudiantes per 96-82. Fa dies que des del club es comenta que s’han aplicat canvis i sembla que no només els han fet els canvis sobre la pissarra sinó en la mentalitat. El jugador Rafa Luz va comentar després del partit que «hem deixat l’objectiu de la Copa de banda, ens hem centrat a jugar millor i ho hem aconseguit». Així mateix Moussa Diagné va exposar que «ja veurem com queden els rivals i si tenim opcions o no. El més important era guanyar avui i ho hem aconseguit».

Luz va afegir que «estava acostumat a jugar en equips que anaven partit a partit i que no parlaven d’objectius com aquests». «Al Baskònia pensàvem en el pròxim partit perquè estàs jugant en dues competicions alhora i és molt difícil centrar-se en una només», explicava. És per això que va considerar que «el nostre error més gran va ser posar-nos la pressió de jugar la copa. Quan perdíem un partit que potser no s’esperava i un altre més que ens anava allunyant... Aquesta pressió ha estat molt dolenta per a nosaltres. Ara hem deixat això de banda i ens centrarem en cada partit, en anar setmana a setmana i ja veurem si en traiem alguna cosa interessant al final».

Quant al fet habitual que entre el tercer i el quart temps sigui més fluix, va assenyalar que «aquest era un error gran en els partits, quan desconnectàvem un minut o minut i mig anàvem al pou. Avui [dissabte] ha estat diferent, hem estat centrats encara que falléssim i ells s’acostessin al marcador. Hem mantingut la tranquil·litat, jugant amb claredat i aquesta ha estat la clau».