Un de cada quatre criminals de Lleida segueix al carrer

Els presumptes autors d’un de cada quatre crims comesos en els últims 10 anys a Lleida, segueixen al carrer. Del 2009 al 2018, la demarcació de Lleida ha registrat 28 crims; l’últim, fa menys d’un mes: el 4 de desembre a Artesa de Segre (Noguera). Dels 28 crims, 15 han acabat amb l’acusat condemnat judicialment, 6 més estan pendents de judici i 7 presumptes assassins segueixen al carrer. Aquests 7 suposen un 25% del total i són casos en què, tot i que els Mossos d’Esquadra tenen sospitosos, falten proves per dur-los a judici (quatre casos) o, tot i haver estat jutjats, han quedat absolts pel tribunal (tres casos). Quan el problema és la falta d’indicis, els Mossos hi continuen treballant encara que hagin passat els anys.

Els crims

Per ordre cronològic, el 2009 es va resoldre judicialment un dels tres crims comesos, el 2010 els dos, el 2011 dos de cinc, el 2012 l’únic que hi va haver, el 2013 quatre de quatre, el 2014 els dos, el 2015 un de dos i el 2016 dos de tres. Els quatre crims del 2017 i els dos del 2018 estan pendents de judici. Tot i que la mitjana anual a la demarcació de Lleida és d’entre dos i tres crims l’any, el 2011 va despuntar amb un màxim de cinc. Aquell any, a més, va ser l’únic dels últims 10 en què es van produir crims al Pirineu, en concret dos. El 2011 va ser també l’any amb un percentatge de condemnes més baix, ja que dels cinc crims registrats, només dos van acabar amb l’acusat entre reixes: l’esquarterador de la Mitjana, condemnat a 12 anys de presó per matar, esquarterar i tirar al riu Segre un compatriota dominicà i l’home que va violar i assassinar seva exdona a Vielha, condemnat a 24 anys de presó. Pel que fa als altres tres crims, l’acusat d’haver matat un home en un pis ocupat a Lleida va quedar absolt al judici i dos més no es van arribar a asseure al banc dels acusats per falta de proves. Es tracta del crim de la noia que es dedicava a la prostitució i que va aparèixer morta a la zona dels Instituts de Lleida i de l’homicidi amb arma blanca d’un home a La Torre de Capdella (Pallars Jussà).

Dues dones assassines

De les condemnes criminals dels últims deu anys a la demarcació, només dues van ser dones. Una d’elles, el 2013, per colpejar al cap fins a la mort amb una balança romana un home de 93 anys, a Lleida, i l’any 2012 una altra dona va ser condemnada a 20 anys de presó per matar un home de 83 anys a casa seva, també a Lleida. En aquest cas, la dona s’encarregava de cuidar l’ancià i després de matar-lo el va intentar cremar amb papers de diari. Aquest, a més, va ser l’únic crim del 2012, l’any amb menys criminalitat a la demarcació lleidatana de l’última dècada.



Els anys 2010 i 2014 es van tancar amb dos crims cadascun i tots dos es van resoldre tant policialment com judicialment amb els autors a la presó. L’any 2010, un home de 27 anys en va matar un altre de 47 durant una baralla en un bar de l’avinguda Alcalde Porqueres de Lleida. El responsable va ser condemnat a 10 anys de presó, va informar l’ACN.