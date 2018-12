La Policia desmantella un important punt de venda de droga al Principat

La Policia va detenir un home resident de 42 anys el passat dissabte a les 20.00 hores acusat de tràfic de productes estupefaents. Concretament, els agents van retenir-li 12,23 grams de cocaïna i 10,30 més d’haixix, una part dels quals estaven preparats per a la venda, ja que es trobaven en embolcalls individuals d’aproximadament un gram, mentre que la resta constituïen un sol bloc de matèria estupefaent. Tot i que la investigació, que ha rebut el nom d’Operació Caloret, es manté oberta i no es descarten noves detencions, la Policia va assegurar «haver desmantellat un rellevant punt de venda de cocaïna i haixix al Principat».

En el registre domiciliari posterior a la detenció, els agents no només van descobrir aquestes quantitats significatives de cocaïna i haixix, sinó que també van trobar una bàscula de precisió, diversos estris i eines destinats a preparar la droga per a la seva venda i un total de 2.520 euros en efectiu. L’operació es va produir en el marc de la lluita contra el tràfic d’estupefaents, que precisament durant les festes nadalenques i de Cap d’Any s’intensifica perquè el tràfic i el consum de drogues sol experimentar un increment en aquest període.

Altres detencions

Més enllà d’aquesta sonada operació, el Cos de Policia va procedir a la detenció de 36 persones més durant la setmana anterior. D’entre aquestes, destaca la d’un home resident de 26 anys el mateix dia de Nadal com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal. En aquella ocasió, els agents van ser requerits en un hotel de la Massana perquè havien trobat un gos mort a l’interior d’una de les habitacions.

En l’àmbit domèstic, el cos policial va detenir fins a set persones, cinc homes i dues dones, per un delicte de maltractament. La primera intervenció va produir-se el dia de Sant Esteve, en què els agents van acudir en un domicili d’Andorra la Vella per una desavinença conjugal i van acabar detenint primer un home resident de 23 anys acusat d’un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic, i posteriorment una dona no resident de 25 anys per injúries i resistència greu als funcionaris de la Policia en l’exercici de llurs funcions. Aquell mateix dia al vespre, els agents van intervenir en un altre domicili particular de la capital per l’agressió d’un resident de 39 anys contra la seva parella.

En els dies posteriors, el cos policial encara va detenir pel delicte de maltractament en l’àmbit domèstic un resident de 25 anys per una desavinença de parella a Andorra la Vella; una dona de 42 anys i un home de 37, tots dos no residents, per una agressió mútua de parella en un apartament turístic del Pas de la Casa; i un darrer home resident de 26 anys a Arinsal, que va ser denunciat per la seva exparella amb motiu d’una agressió i també pel pare d’aquesta en haver rebut amenaces de mort.

La Policia també va haver d’intervenir per diversos aldarulls i agressions a la via pública, que van acabar amb la detenció de set persones. I va retenir-ne set més per possessió de diverses substàncies estupefaents a la frontera del riu Runer, a més d’un home en un local d’oci d’Arinsal pel mateix motiu.