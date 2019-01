Petició per cobrir els serveis psicològics als menors de 16

El Col·legi de Psicòlegs va traslladar una nova proposta per inserir els serveis psicològics a la cartera de la CASS en la darrera reunió que va mantenir amb el Ministeri de Salut. «No ens volem quedar amb la sensació que hem fet una proposta i no ha estat atesa; per això, cal fer un pas endavant i hem decidit començar demanant la cobertura de l’atenció psicològica per a un col·lectiu específic, el dels infants i adolescents en edat escolar, entre els 3 i 16 anys», va explicar el president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernàndez.

De tota manera, Fernàndez va reconèixer que la decisió havia estat «molt difícil», ja que va suscitar un debat intern entre els membres col·legiats. «No és ni fàcil ni adequat triar un col·lectiu, però crec que valia la pena intentar-ho començant per aquí», va manifestar el representant de tot el col·lectiu. Tot i així, ja va especificar que malgrat fer una nova petició al ministeri competent «no estem renunciant a la proposta general que vam traslladar-li el passat mes de maig».

De fet, segons la percepció de Fernàndez, aquesta demanda hauria estat «més ben rebuda des de Salut, ja que entenen que hem flexibilitzat la nostra postura». La seva predisposició, no obstant, es veurà en la reunió que han acordat per a aquest mateix mes de gener. Aleshores el ministeri els hauria de facilitar dades de Salut Mental i Afers Socials sobre l’atenció psicològica per tal de «poder acotar millor les prioritats a l’hora de treballar», va puntualitzar el president del Col·legi de Psicòlegs.

Amb tot, Fernàndez es mostra prudent amb la possible resposta de Salut perquè «de moment tot són bones paraules i intencions, però encara no hem vist fets i nosaltres volem un compromís ferm». Pel que fa a l’estudi de la seva primera proposta, l’únic que saben és que segueix analitzant-la un assessor estranger.