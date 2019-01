Els fisioterapeutes volen pactar el nou conveni sense presses

El Col·legi de Fisioterapeutes segueix negociant amb la CASS la redacció del nou conveni que ha de regular la seva professió després que s’oposés completament a la seva proposta de limitar la cobertura de les sessions a un màxim de trenta i de deixar en mans d’un metge rehabilitador la recepta d’aquest tractament. «La proposta inicial s’està modificant, però encara no sabem com quedarà», va explicar a aquest rotatiu la degana del Col·legi de Fisioterapeutes, Edith Rascagneres, tot celebrant que la CASS hagi accedit a escoltar les seves inquietuds.

«Nosaltres des del primer dia vam dir que les prescripcions mèdiques no poden recaure exclusivament en el metge rehabilitador i ara que ho hem traslladat al Consell d’Administració de la CASS no ho veuen pas malament», va indicar Rascagneres. En relació amb el màxim de sessions, des del col·legi entenen que ha d’haver-hi un control però veuen «complicat» establir un màxim absolut.

Tot i que la relació amb la parapública ara per ara és bona, les dues parts divergeixen en els terminis. Mentre que la CASS voldria tancar el conveni el més aviat possible, abans que finalitzi l’actual legislatura, Rascagneres va apuntar que «no ho veuen factible, ja que els fisioterapeutes volen que es faci bé i que s’estudiï punt per punt». El límit de sessions i la tasca del metge rehabilitador són els punts més complicats de la negociació, però se n’estan debatent d’altres, com els tecnicismes que comporta la introducció del sistema d’història clínica compartida, que es preveu a un any vista.