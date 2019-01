El primer rival de l’any

El BC MoraBanc Andorra va assolir l’objectiu que s’havia proposat en la competició europea quan va aconseguir passar a la segona fase de l’EuroCup: el Top 16. La primera cita del conjunt del Principat és avui a les 19.30 contra el Cedevita Zagreb i el primer equip viatja a Croàcia amb Jerome Jordan, que ja és un més de l’equip. El partit contra el Montakit Fuenlabrada era l’últim compromís que el jamaicà tenia amb el Cafès Candelas Breogán. Després del matx va viatjar cap a Andorra on va passar la revisió mèdica i que li va permetre incorporar-se a l’equip just a temps per jugar en el primer partit de la història del MoraBanc al Top16.

El conjunt tricolor s’enfronta a un nou repte després d’acabar l’any amb una victòria a la Lliga Endesa. En aquest sentit, el jugador Rafa Luz va explicar que «hem tornat a jugar feliços i agressius en defensa i això ens permet jugar bé en atac. Hem de jugar així tota la temporada però és complicat. Hem tingut alts i baixos però espero que la victòria del dia 29 ens serveixi d’impuls per agafar una altra bona ratxa». Pel que fa a aquesta fase, el tècnic Ibon Navarro va afirmar que «és una competició molt curta, només hi ha sis partits contra equips molt bons i cada minut i partit pot ser decisiu per guanyar les dues primeres posicions. Un mal moment en un partit pot decidir que acabem dos punts amunt o avall». «Ja hem vist que s’han decidit molts grups per l’average havent-hi 10 partits [durant la primera fase] per tant, amb sis pot ser encara més crític. Intentarem jugar cada minut dels partits amb il·lusió. Sabem que tindrem bons i mals moments però intentarem gestionar-los de la millor manera per aconseguir bons resultats», afegia.

Quant al rival, Luz va comentar que «Cedevita és un gran equip i té jugadors que anoten molts punts i hem d’estar preparats per parar-los. Ara cada partit compta més perquè n’hi ha menys i són contra equips que potser tenen una mica més de qualitat. Crec que hem d’anar partit a partit, pensant primer a guanyar o almenys competir bé contra el Cedevita. És cert que és un equip on hi ha hagut molts canvis durant la temporada, tant de jugadors com de l’entrenador, però als últims partits de l’EuroCup ho han fet molt bé i cada vegada juguen millor». Així mateix, Navarro va afegir que, encara que dels tres equips del grup es concebi com el rival menys fort, «a casa juguen d’una manera diferent: amb molta més energia i molta més velocitat i ritme. Pot semblar que és el menys complicat perquè tenen poca pressió ambiental però és bàsquet i juguen a casa».

Sobre els objectius, el tècnic assenyala que «hem fet una bona lliga regular i ara ens hem posat en un grup amb equips molt importants, amb pressupostos brutals però volem competir i intentarem jugar el play-off. No tenim tant caché com els rivals però això no ens pren ambició ni ganes de voler entrar-hi». L’equip andorrà ha jugat molts partits seguits últimament però Navarro no es queixa del calendari: «Prefereixo tenir el problema de l’acumulació de partits que no tenir-lo, és part de la feina». Per la seva banda, Luz va apuntar que «a finals d’any s’han ajuntat viatges llargs i partits difícils però hem de ser forts mentalment per a poder fer bons partits».