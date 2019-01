Fer que els Reis arribin a totes les cases

Van ser 4.082 les persones que van anar a veure el partit de dissabte entre el BC MoraBanc Andorra i el Movistar Estudiantes. A més d’aquestes, n’hi havia 1.006 d’infiltrades que van fer la seva aparició a la mitja part, volant des de la graderia fins a aterrar al parquet. Tot per una bona causa, que els Reis Mags d’Orient arribin a totes les cases.

Mai s’havia fet una pluja de peluixos a Andorra i va ser tot un èxit. No és la primera vegada que es fa aquesta iniciativa en una pista de bàsquet, de fet al Nou Congost de Manresa la van fer fa dues setmanes. Gabriel Fernández, cap de comunicació del club, va explicar que «veus que és maco, que funciona i és molt entranyable però també penses ‘potser fem això i en porten tres persones’. Però te la jugues perquè no se m’acut una cosa més injusta que una criatura que no té amb què jugar en una societat en la qual tenim excedent». Precisament això és el que pretén evitar Oskar Royo. L’impulsor de la recollida porta 26 anys treballant amb Càritas perquè tots els infants tinguin Nadal. «Andorra es veu idíl·lica perquè no es veu la pobresa al carrer però hi ha famílies necessitades», va apuntar.

Tot i això, comentava que la societat andorrana es bolca en aquestes causes «cada vegada s’ofereix més gent per col·laborar». Aquest any hi havia «punts de recollida a les escoles andorranes i en el partit contra el Mònaco ja vam fer col·lecta». Quant a la quantitat de peluixos, va comentar que estan molt satisfets: «va ser una animalada, amb 200 ja hauríem estat satisfets». Tant Fernández com Royo valoren la possibilitat de repetir la iniciativa. Des del club van afirmar que «ho tornarem a fer. I el que dissabte no va venir amb peluix perquè era la primera vegada, s’animarà a portar-ne i encara en recollirem més». Royo va valorar que «nosaltres apareixem al desembre però des de Càritas també es fa recollida de material, menjar i roba».