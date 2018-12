Jordan, nou jugador del MoraBanc fins a final de temporada

El BC MoraBanc Andorra ha anunciat avui la incorporació de Jerome Jordan que arriba provinent del Cafés Candelas Breogán de Lugo amb el que ha jugat fins ahir diumenge a la Lliga Endesa. Firma fins a final de temporada i demà ja viatjarà a Zagreb per debutar com a tricolor a la pista del Cedevita de Zagreb. El nou jugador tricolor ha jugat a molt alt nivell la primera part de la temporada amb mitjanes de 10,5 punts i 5,6 rebots que han suposat 12,2 punts de valoració. Jordan, nascut a Jamaica i de 32 anys, havia jugat abans al Sevilla i al Divina Seguros Joventut de Badalona. La seva mitjana a l’ACB és de 10 punts i de cinc rebots en 87 partits jugats. Va tenir una experiència NBA amb els Brooklyn Nets. El director esportiu del MoraBanc, Francesc Solana, ha explicat que “té les qualitats exactes pel perfil de jugador que estàvem buscant i a més té experiència a la lliga” i que “és un jugador amb joc al pal baix i amb capacitat de rebot que està en plena forma i esperem que comenci a ajudar-nos de seguida”.

Per El Periòdic

