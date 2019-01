Un home atraca a punta de ganivet una gasolinera d’Encamp

Un home, tapat amb un passamuntanyes i caputxa, va atracar diumenge abans de les 20.00 hores la gasolinera BP-Ecler d'Encamp a punta de ganivet. El lladre va robar la recaptació que havia fet l'establiment durant el dia, que ascendia a més de 2.000 euros. La Policia investiga els fets i se centra a identificar el delinqüent, que va fugir després d'esgrimir l'arma blanca, de grans dimensions, i amenaçar l'únic treballador que hi havia a l'hora del tancament de la benzinera, que en aquells moments estava fent la caixa del dia. En el moment del robatori no hi havia cap client a la gasolinera, que està situada a la CG-2 de la sortida d’Encamp en direcció a Canillo.