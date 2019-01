Esteve se situa en 38a posició al Tour d’Ski

Les mesures han de partir de dades reals per ser efectives

En aquest sentit, el seu entrenador, Joan Erola, va considerar que «com a posició, estem una mica darrere, però com a temps, n’ha perdut molt poc». «Ha tingut una caiguda a la cinquena volta en entrar a l’estadi, un fet que l’ha fet perdre el grup i en perdre’l ja s’ha quedat sense possibilitats de lluitar per una posició millor, ja que s’ha quedat tot una mica estirat», va aclarir i va opinar que «en tot cas penso que el rendiment és bo perquè ha estat allà en tot moment, dins de la cursa». «Ara ja penso en la pursuit patinadora», reiterava, prova en la qual Esteve buscarà seguir creixent.

Irineu Esteve va disputar ahir la quarta etapa del Tour d’Ski a l’estació alemanya d’Oberstdor, on va competir en els 15 quilòmetres clàssics mass start d’aquesta prova. Va ser 53è i es va situar 38è a la classificació general, amb un temps de 46.02,6, a 32,3 segons del vencedor, el noruec Emil Iversen.

Per El Periòdic

