Estévez, pensant en la Copa d’Europa i del Món

Després de més d’un any parada, Maeva Estévez va tornar a competir en snowboard cross aquest desembre en dues competicions FIS amb uns resultats que, a parer seu, no van ser bons perquè «podrien haver estat millor».

«Tenia unes ganes increïbles de tornar a la neu, el circuit era fàcil i vaig guanyar les rondes classificatòries d’Isola 2000 però després em van tocar la taula i vaig dir adeu», explicava. «Tinc un regust amarg però estic contenta, sobretot perquè el genoll està treballant molt bé i estem fent bona feina», assegurava. Així mateix, demà començarà una setmana d’entrenament per competir la setmana vinent a la Copa d’Europa i al febrer, a una prova de la Copa del Món.

Per la seva banda, Lluís Marín, va remarcar que «les sensacions d’aquest primer tram de temporada ja estat bo» i «hem tret coses positives». Així mateix, va considerar que «he tornat a gaudir» però que «la taula no em lliscava». «Les coses anaven millor i això fa que m’hagi plantejat les coses, puc tornar a ser ràpid però anava pel bon camí, sobretot quan hi ha factors exteriors que ho impedeixen» asseverava. «Ara tinc els Mundials al cap», concloïa.