L’oposició acusa el Govern d’haver viscut «al marge de la realitat»

El tradicional discurs de Cap d’Any del cap de Govern no ha convençut a l’oposició. Les paraules de Toni Martí van estar molt centrades en les mesures urgents que ja havia anunciat fa uns dies en una entrevista a RTVA, per incrementar el poder adquisitiu de la ciutadania, especialment, de la classe mitjana. I tal com ja va passar llavors, li han plogut les crítiques. L’A, PS i UL-ILM es van mostrar sorpresos que l’Executiu taronja «no hagi descobert» fins ara els problemes dels ciutadans del Principat. «Ens sembla un discurs totalment populista, improvisat i fins i tot és simptomàtic d’un govern que acaba una etapa de dues legislatures havent viscut al marge de la realitat», va assegurar el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, que va qualificar de «vergonyós» que s’anunciïn les mesures sense haver-ne parlat amb la resta de l’Executiu ni amb els col·lectius afectats i quan s’està a un mes i mig perquè el Govern entri en funcions. «És una mofa i l’única explicació és que els ha agafat por amb els missatges contra el Govern i el candidat de DA que es van sentir a la manifestació», va concloure.

Acció-reacció

També el president del grup parlamentari mixt, Josep Pintat, considera que la proposta de Martí és «una acció-reacció» després de la manifestació del 17 de desembre i posa en dubte que puguin obtenir els efectes positius esperats perquè «no s’ha fet una anàlisi rigorosa» abans de decidir-les. També va criticar el fet que l’anunci es faci «en un marc preelectoral, cosa que li resta credibilitat». Segons Pintat, «sembla que el que no han fet en vuit anys ho volen fer ara a cop de mesures urgents. Sembla que han estat despistats o desorientats».



Per últim, el conseller del PS, Pere López, es va mostrar «molt sorprès perquè el cap de Govern dels darrers vuit anys sembla que ha descobert ara el país que ha estat dirigint». Des del seu punt de vista «estem aquí per l’arrogància de DA i la seva incapacitat per escoltar les propostes i senyals que li arribaven de tot això». I fins i tot hi veu un «cert reconeixement involuntari del fracàs total de l’acció de govern», recordant que temes com el preu dels lloguers, les pensions i el salari mínim els socialdemòcrates n’han parlat en reiterades ocasions.



Tots ells, però, també es van mostrar a l’expectativa de conèixer com es concretaran aquestes mesures, uns detalls que Martí encara no ha donat. De fet, des del grup parlamentari demòcrata també es va declinar fer valoracions del discurs ja que es va explicar que volen esperar que el cap de l’Executiu concreti les mesures urgents anunciades els darrers dies.