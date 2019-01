La jove agredida a la Seu exculpa l’únic detingut davant la jutge

La jutgessa de guàrdia de la Seu d’Urgell va deixar en llibertat amb mesures cautelars el jove de 19 anys imputat per un presumpte delicte d’agressió sexual a una noia de 19 anys la nit de Nadal perquè la víctima va afirmar en la seva declaració que el detingut «no va intervenir en els actes dels tocaments». Així ho indica la resolució de la magistrada del jutjat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell, de la qual va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La interlocutòria constata que la jove va reconèixer «sense cap mena de dubte a tres de les sis persones que van intervenir» en l’agressió dins del lavabo de dones de la discoteca La Murga de la capital urgellenca, cinc de les quals són residents al Principat, segons ha transcendit. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació i la seva prioritat és identificar a tots els presumptes autors materials, van indicar ahir. La Policia del Principat resta a l’espera d’una possible actuació a petició del jutjat de la Seu.

La víctima reconeix «sense dubtes» tres dels sis agressors, presumptament residents

La resolució judicial dona credibilitat a l’agressió sexual denunciada per la jove, qui va fer una declaració «contundent» d’uns fets que la magistrada considera «greus». Per això, la jutgessa va decretar la llibertat provisional del detingut sense fiança, però amb mesures cautelars consistents en la prohibició de comunicar-se o apropar-se a 50 metres de la víctima, així com en la retirada de passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i la compareixença mensual al jutjat d’on es trobi, ja que veu risc de fuga i el Ministeri Fiscal no va sol·licitar presó provisional.



El detingut va admetre haver estat en la discoteca i dins del lavabo en el moment dels fets, però va negar «rotundament» haver participat en l’agressió múltiple. La interlocutòria té en consideració part de les al·legacions de l’advocat de la defensa, que esgrimia que la compareixença als jutjats era «proporcionada» una vegada al mes i a Barcelona, lloc un estudia el denunciat. Respecte a l’ordre d’allunyament, el lletrat creu que no es donaven «els requisits» per adoptar-la perquè «no existeixen indicis de participació delictiva». Tot i això, no s’hi va oposar perquè el jove «no ha tingut contacte en 6 anys» amb la víctima, consta en el text. La defensa també titlla de «desproporcionada» la retirada del passaport i la prohibició d’abandonar el país «donat que la Seu d’Urgell està molt a prop d’Andorra i que es troben en una unitat geogràfica».

Agressió la nit de Nadal

La jutge creu que la declaració de la noia és «contundent» i considera «greus» els fets denunciats

L’agressió i la denúncia efectuada per la jove van transcendir públicament el 31 de desembre, quan el col·lectiu Dones Feministes Alt Urgell va condemnar els fets a Facebook. Segons l’aute, els fets van ocórrer el dia 25 de desembre, i no el 24 tal com resa el comunicat a les xarxes socials, entre les 05.00 i les 07.00 hores al lavabo de la discoteca. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i els agents encarregats del cas van anar al local d’oci nocturn a reconstruir el succés i a prendre declaració als treballadors. La policia va detenir el jove el dia 28, que va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.

Inhibició de coneixement

El mateix dia 28, la magistrada de guàrdia es va inhibir al jutjat d’instrucció 2 de la Seu per ser el tribunal competent per instruir la causa.