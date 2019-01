Misteris al centre històric

El Servei de Joventut d’Andorra la Vella va presentar ahir un escape room ambientat en la Segona Guerra Mundial que es va desenvolupar exclusivament al Centre Històric de la capital. L’objectiu dels participants, d’entre 12 i 35 anys, va ser trobar la manera d’ajudar als dos aviadors de la RAF caiguts a les muntanyes andorranes, que encara estan vius, a tornar cap a les seves línies. Per tant, mitjançant diferents proves i enigmes, els participants van trobar les millors rutes per evadir-se de la Gestapo i arribar a França.



La durada del joc va ser de 60 minuts i els equips van estar conformats d’entre quatre i sis persones. Cada equip, per tant, va haver de superar les diferents proves que es desenvolupen en quatre escenaris (sala del Centre Cultural la Llacuna, Llibreria La Puça, Colmado Asensio i l’entrada a la Casa de la Vall). La tècnica del departament de Joventut, Sara Valls, va informar que aquesta iniciativa s’ha engegat amb la voluntat que els joves formin part de l’organització i promocionar així la seva participació.



Per la seva banda, la presidenta de l’Associació de comerciants del Centre Històric, Anna Riberaygua, va celebrar l’organització d’aquest esdeveniment que es farà puntualment en festivitats i vacances escolars a causa de la logística que implica. D’aquesta manera, des de l’associació s’ha donat suport a aquest projecte que representa tenir gent jove passejant pel Centre Històric i comptar amb la implicació dels comerços que s’hi han adherit.