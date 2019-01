Jantus, la nova incorporació a l’FC Andorra de Piqué

L’FC Andorra segueix reforçant-se i el migcampista argentí, Andrés Jantus, apunta a ser la nova incorporació a l’entitat tricolor que s’està reforçant per pujar a la Tercera Divisió espanyola després que l’empresa Kosmos de Gerard Piqué s’hagi fet càrrec del deute del club, convertint-se en el principal inversor de l’entitat.

El jugador arriba provinent del Club Atlético Colegiales, equip que milita a Primera B, la tercera divisió de l’Argentina i curiosament, un conjunt que rep el sobrenom de tricolor i que vesteix els colors blau, groc i vermell. Abans, havia militat al Deportivo Maldivas, del 2012 al 2014.

Nascut l’any 1994, té passaport italià i es va guanyar la titularitat des del primer moment pel seu caràcter dins del camp, es va convertir en jugador destacat de l’equip fins a ser fonamental pel seu entrenador, per la seva capacitat defensiva i per haver sigut un element clau dins de la columna vertebral col·legial.

D’aquesta manera, el jugador se suma als fitxatges d’Ernest Forgas, Oriol Dot, Claudi Bové, Joan Cervós, Adrià Vilanova, Ferran Tacón, Rubén Bover i Fede Bessone. Així, el jugador passaria a les ordres de Gabri i Jorquera per aconseguir el preuat ascens, l’objectiu marcat des del primer moment. En aquest sentit, l’equip encara podria sumar algun altre reforç, com podria ser, per exemple, un porter.