Regal de Reis avançat (81-87)

El MoraBanc no ha pogut començar l’any d’una millor manera, fent-se un regal de Reis anticipat, aconseguint una victòria al domicili del Cedevita Zagreb, amb autoritat, després de firmar tres quarts molt forts i resistint la remuntada croata del darrer quart per aconseguir un resultat final de 81 a 87. Tot i això, no tot són bones notícies, ja que David Jelínek ha hagut d’abandonar el partit en el darrer quart a causa d’una lesió de la qual no es coneix la magnitud però els presagis no són bons.

En aquest sentit, el partit ha començat de la millor manera possible, amb una bona defensa, ben forta, anotant, aconseguint moure la pilota, apostant pel joc interior quan les coses no sortien des de la línia dels tres punts. Així, encara que el MoraBanc portava la iniciativa, el duel semblava molt igualat, encara que el ritme tricolor era frenètic. Però ningú aconseguia posar-se per davant de manera clara tot i arribar a tenir sis punts d’avantatge sobre els locals. Al final del primer quart, el resultat era de 25 a 27, després que Jacob Pullen es convertís en l’amo de la pista i sumés un parcial de 5 a 0.

El segon quart ha seguit en la mateixa línia, amb un conjunt tricolor que no abusava de les situacions individuals i amb un encert excepcional gràcies a Andrew Albicy que, amb 22 punts anotats i 37 punts d’anotació en tot el partit, s'ha convertit des del primer minut en el millor jugador del matx, firmant un dels millors papers de la temporada.

Malgrat això, no s’ha de treure protagonisme als altres jugadors de la jornada perquè Dylan Ennis, Reggie Upshaw i David Walker també han repartiy i han mostrat, en general, una molt bona sintonia i el millor joc coral possible.

En aquesta línia, punt amunt, punt avall, el partit no es decidia, encara que els d’Ibon Navarro ho tenien tot controlat, amb un joc polivalent, mostrant un bon registre tant el joc interior com en l’exterior, sent sòlids i mostrant molta concentració, sense patir les tradicionals apagades típiques que més d’una vegada han costat la victòria al conjunt del Principat. Sense dubtar, amb un joc clar i amb molta feina feta el darrere, l’equip ha arribat a la mitja amb un resultat de 40 a 49, fent un bon paper en el rebot i en les recuperacions, aprofitant-se de les errades dels locals.

En tornar de la mitja part, els tricolor han patit uns minuts fluixos i han rebut un parcial de 9 a 0 però Albicy ha agafat les regnes del joc i ha seguit anotant des dels tres punts a plaer, recuperant les bones sensacions de la primera part, de manera que l’equip marxava al darrer quart amb un resultat òptim de 59 a 73, mostrant una bona dinàmica, amb els conceptes treballats i sempre dins del partit. La victòria podia arribar, estava a tocar... si no hi havien imprevistos, fets que, malauradament, s'han complit

Lesió i desconcentració

Després d’una dura relliscada en el darrer quart, David Jelínek ha hagut d’abandonar la pista lesionat amb molt dolor al genoll esquerre i els locals han aprofitat la desconcentració tricolor per remuntar, però Albicy i unes bones accions defensives de John Shurna i Moussa Diagne han permès finalment la gran victòria.