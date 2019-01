Cau un 6% la recaptació de l’IGI fins al setembre de l’any passat

L’ execució pressupostària i comptable del Govern a 30 de setembre assenyala una caiguda dels ingressos provinents de l’IGI del 5,93% en termes relatius i respecte del mateix període del 2017. El document elaborat pel Ministeri de Finances i al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC acompanya la dada de la següent explicació: «L’Impost General Indirecte grava l’increment de valor en els béns i serves produïts a l’economia nacional. Si extrapolem aquest fet a la disminució obtinguda en aquest impost, semblaria ser que el consum registrat amb data 30 de setembre de l’any [2018] ha estat lleugerament inferior al del mateix període de l’exercici precedent».



Aquesta atribució a la caiguda del consum coincideix amb les lamentacions dels comerciants a l’hora de fer el balanç de les vendes de l’estiu, el setembre passat, que van situar entre un 20% i un 30% més baixes que l’estiu del 2017. També està en la línia de les denúncies de diverses entitats de la societat civil en els darrers mesos que han assenyalat que l’augment del cost de la vida estava repercutint en el ritme del consum intern.

Prudència

No obstant això, la justificació de la caiguda d’ingressos de l’IGI esgrimida pel Govern al document de l’execució pressupostària és prudent a l’hora d’assenyalar: «Caldrà acompanyar el comportament d’aquesta variable per constatar si es confirma o s’inverteix aquesta tendència de manera que es puguin complir les previsions pressupostàries fetes per a l’exercici 2018».

El pressupost de l’any 2018 preveia que els ingressos per l’IGI s’incrementarien un 4,8% fins a arribar als 128,7 milions d’euros. De moment, al 30 de setembre de l’any passat, s’havien liquidat gairebé 88 milions d’euros, és a dir, l’Estat hauria de liquidar uns 40 milions d’ingressos per l’IGI al tancament dels comptes del 2018, per complir amb les previsions. Comparats amb els 93,5 milions d’euros que s’havien liquidat al final del tercer trimestre del 2017, els fons públics han ingressat 5,5 milions menys provinents de l’IGI durant els mateixos mesos del 2018.

En sentit contrari

Cal recordar que durant la presentació del pressupost del Govern per al 2019, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar que preveien que durant aquest any els ingressos per l’IGI freguessin els 137 milions, amb una perspectiva d’augment del 6,4% respecte de la fita marcada pel 2018, que ara cal veure si s’acabarà complint.



No obstant això, Cinca sempre s’ha mostrat obertament prudent a l’hora de comunicar les previsions de recaptació per l’IGI, ja que, segons ha expressat en diverses ocasions el titular de Finances, el poc recorregut històric d’aquest impost al país dificulta les projeccions del seu comportament.

Taxa al Consum



Si bél’IGI «representa el 41,7% del total de la imposició indirecta» dels comptes del Govern, com recorda el Ministeri de Finances en el citat document d’execució pressupostària, la Taxa al Consum, que es nodreix especialment de les taxes del tabac, «representa el 38,9%» del total de les imposicions indirectes. Alhora, l’execució pressupostària i comptable del tercer trimestre de 2018 també assenyala que «és l’impost que registra la variació negativa més important de tota la imposició indirecta, si bé cal observar una important recuperació els darrers mesos que ens fa pensar que ens situarem a prop del pressupostat a final d’any», uns 109 milions d’euros. L’import liquidat a 30 de setembre va ser de 82 milions, i «representa un descens de 2,1 milions d’euros, un 2,5% en termes relatius». Els ingressos per l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries van caure molt lleugerament en un 1,5%.

Xifres positives

Encara parlant sobre impostos indirectes, els impostos especials van augmentar la recaptació a 30 de setembre en gairebé un 2% respecte de l’any anterior i els Impostos sobre Serveis Indirectes ho van fer en un 1,73% per al mateix període.

El Govern liquida un 18% més que el 2017 en remuneracions de treballadors eventuals

Les remuneracions bàsiques dels treballadors públics eventuals «presenta un increment de 680.000 euros més a 30 de setembre que el mateix període de 2017, és a dir un 17,6% més fins a arribar als 4,5 milions liquidats al final del tercer trimestre de l’any passat.

Segons l’última execució pressupostària i comptable del Govern, la causa d’aquest augment s’ha de buscar sobretot a l’increment de personal eventual al Ministeri d’Educació i al d’Afers Socials, Justícia i Interior. En el primer cas, l’any passat es van liquidar 413.000 euros més que el 2017 i, en el segon, 295.000.



La xifra més gran de pressupost liquidat és per al personal fix, un concepte que augmenta dos milions més que el 2017, gairebé un 4%. Per arribar aquesta xifra cal considerar l’impacte de l’IPC i la consolidació de places a la Policia, segons el document.