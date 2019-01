Liz Becerra Miñambres, primer nadó de l'any

Segons han explicat els pares és la primera filla que tenen i esperaven que nasqués per Reis, de manera que en cap cas imaginaven que la petita Liz es convertís en el primer nadó de l’any. “Pensava que ja n’hauria nascut algun altre, però a última hora ens van dir que era la primera”, ha exposat la mare. L’Ainoha ha detallat que el part va ser natural i “bastant ràpid” (unes dues hores) El pare, orgullós, ha assegurat que “la mare és una campiona i la nena també”.

El primer nadó de l’any a Andorra va néixer ahir a les 23.13 hores. La nena es diu Liz Becerra Miñambres i ha pesat 2.760 grams, segons ha informat l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquest matí els pares, l’Ainhoa Miñambres i el Cristian Becerra, han estat obsequiats, com és tradició, amb un lot de productes de part del SAAS que han rebut envoltats de les càmeres del mitjans de comunicació.

Per Meritxell Prat

