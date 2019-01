Un esquiador de 14 anys està en coma per una caiguda al Tarter

Un noi de 14 anys d'Encamp està en coma induït des de la setmana passada en un hospital de Barcelona després de patir un accident d'esquí a les pistes del sector del Tarter de Grandvalira. L'estació ha confirmat a aquest rotatiu l'incident, que va passar dijous passat al migdia. El jove esquiava amb un grup d'amics, va caure sol i va patir greus traumatismes, focalitzats al cap. El fort impacte va provocar que el casc que portava es partís en dos trossos. Els pisters del domini van acudir ràpidament al lloc dels fets i el van traslladar a l'Hospital de Meritxell, que per la gravetat del seu estat el va evacuar en helicòpter a un centre de Barcelona, on se'l va induir al coma per tractar les lesions cerebrals que pateix.