La capital preveu regularitzar el GAdA en la nòmina d’aquest mes

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va anunciar ahir que la corporació preveu regularitzar la part consolidada del GAdA dels treballadors del comú en la nòmina d’aquest mes. La decisió arriba després que el passat dia 20 el Tribunal Superior (TS) emetés una resolució que desestima el recurs d’apel·lació que va interposar la corporació contra l’aute dictat el 31 de maig pel Tribunal de Batlles. D’aquesta manera es corregirà una situació que s’arrossega des de fa 10 anys i es complirà amb la sentència que determinava que l’administració local no va executar correctament la sentència referent al GAdA el novembre del 2015. Pel que fa a les quantitats endarrerides corresponents als últims 10 anys, s’ha d’acabar de definir si es podran pagar aquest any o s’hauran de dividir en dos exercicis.



La decisió judicial comporta que quedi anul·lada la rebaixa lineal del 10% en la nota del complement salarial que es va acordar per junta de govern l’octubre del 2010 en relació al període d’avaluació 2008-2009 i que afecta 114 treballadors, alguns dels quals ja no treballen a la corporació. La correcció de la nota va fer que molts funcionaris comunals no poguessin ascendir en la banda salarial de la seva categoria. «Segurament a partir d’aquest mes la persona tindrà inclòs en cada nòmina l’import que li toqui», va afirmar Marsol, que va afegir que pel que fa a les quantitats endarrerides (ni ella ni els representants del sindicat comunal van voler concretar a quan ascendeix la xifra, si bé s’ha arribat a parlar fins i tot d’un milió d’euros) «valorarem si ho paguem tot aquest any i si no es pot, intentarem negociar per pagar-ho en dos anys».

Assumible

Marsol considera que els imports pendents són «assumibles», si bé no va descartar que s’hagi d’acabar demanant un crèdit extraordinari per pagar els endarreriments. Amb tot, d’aquí a quinze dies està prevista una nova reunió amb el Sitca on s’espera que es pugui arribar a un acord sobre els detalls de com pagar els diners pendents.



Segons la cònsol, la majoria «valora positivament» la decisió del TS «perquè d’alguna manera confirma que l’execució de la sentència que va fer l’anterior corporació no s’ajustava a dret» i per tant, «estem contents de poder complir un compromís electoral després de fer tots els passos que per responsabilitat i coherència s’havien de fer abans de pagar». «Per responsabilitat hem volgut que fos un tribunal qui digués que la sentència estava mal executada», va insistir.



Uns minuts abans de les declaracions de Marsol, el Sitca va fer una roda de premsa en la qual van participar també antics membres del sindicat que van ser els que van iniciar el procés judicial, com Cristian Asensio i Jesús Núñez, per celebrar la decisió de la justícia i insistir que volen que els diners se’ls paguin «el més aviat possible». La presidenta del col·lectiu, Emi Matarrodona, va admetre que el procés ha estat «feixuc, llarg i costós» i confia que la decisió esdevingui «un toc d’atenció respecte de les decisions polítiques». «Si ens han donat la raó és perquè l’argument era sòlid, però el que més ens dol és que el cost per l’erari públic serà major. Els honoraris de la causa s’haurien pogut estalviar si s’hagués arribat a una entesa», va apuntar.



Núñez va recordar que no a tots els treballadors l’afectació és econòmica i per tant cal analitzar «cas per cas». En aquest sentit, des del Sitca són partidaris de poder trobar un nou sistema d’avaluació, si no es vol mantenir el GAdA, per poder aprofitar els punts acumulats i permetre també el progrés professional. Amb tot, Marsol va admetre que serà difícil d’aconseguir.

Oposició

El conseller de L’A+Cd’i, Jordi Minguillón, va admetre que caldrà aplicar la sentència si bé creu que «serà difícil perquè no diu com s’ha de fer». «Entenem que els afectats tenen una visió de màxims i el comú, que és qui ha de pagar, no serà tant de màxims. El sindicat i el comú hauran de treballar per veure com es tanca la cosa», va exposar. En aquest sentit va recordar que al seu dia van actuar per lleialtat institucional i que l’execució feta seguia la interpretació dels informes jurídics que van encarregar. «Quan estàs de cònsol no et treus les coses de la màniga», va remarcar, recordant que el GAdA era una qüestió «heretada».



De la seva banda, la consellera del PS, Dolors Carmona, considera «un desencert haver arribat a aquesta situació», ja que al seu entendre estava clar que la resolució judicial comportaria pagar el GAdA. «El nostre posicionament sempre ha estat que canviar les regles del joc no s’havia de fer per molt que la implementació del sistema no fos el més adequat», va manifestar, recordant que en la campanya electoral del 2015 «vam prendre el compromís de resoldre una situació que estava generat un ambient de treball negatiu». Així va insistir que «des del primer moment nosaltres som favorables a buscar altres sistemes de gestió que afavoreixin l’ambient de treball i l’eficiència i donar resposta als interessos dels treballadors i de la ciutadania».