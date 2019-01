La Pal Skimo vol igualar la participació de l’any passat

La tercera edició de la Pal Skimo arriba a l’estació massanenca aquest dissabte 5 de gener amb la intenció d’igualar el centenar de participants que es van registrar l’any passat. Aquest any, la cursa es podrà fer tant amb raquetes de neu com amb esquís de muntanya i els beneficis de la prova seran per a Unicef, que ho destinarà als programes que té en marxa.

En aquest sentit, Anna Parramon, de Creadors d’Il·lusions, va explicar ahir durant la presentació de la cursa que «vam pensar en Unicef, ja que la cursa coincideix amb la nit de reis i era una bona ocasió per sensibilitzar sobre els problemes dels infants» i va assegurar que la pista «estarà en òptimes condicions», tot i la manca de neu. Les dues curses surten des de la Caubella a les 10.45 hores i la d’esquí de muntanya, de quatre quilòmetres, va fins al pic del Cubil. La de raquetes arribarà al pla de la Cot, i constarà de 2,5 quilòmetres.

En aquesta línia, els germans Òscar i Marc Casal, ambaixadors de la cursa, van animar a la participació, ja que tal com va destacar Marc, «com més gent hi hagi, més podrem ajudar». Òscar, per la seva banda, va voler agrair «que es pensi en esportistes del país com a cares visibles dels esdeveniments».