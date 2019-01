Esteve suma el quart top 30 de la temporada

Irineu Esteve segueix imparable, sumant fites. Ahir, va competir a Oberstdorf, Alemanya, en la cinquena prova del Tour d’Ski, en els 15 quilòmetres persecució, on va aconseguir acabar en 29a posició. Igualment, ocupa la 29a plaça en la classificació general d’aquesta competició. És el quart top 30 d’Esteve aquesta temporada en proves de la Copa del Món.

En aquest sentit, Esteve va aconseguir fer el 20è temps de cursa, i el 29è en meta amb el temps acumulat. El seu crono va ser de 38.52,6, a 3.45,1 del vencedor, que va ser el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, amb un temps de 35.07,05.

Aquest resultat d’Esteve s’afegeix als altres top 30 que ha aconseguit aquesta temporada a la Copa del Món, després dels de Lillehammer, on va ser 21è als 15 quilòmetres, de Beitostoles, on va ser 19è als 30 quilòmetres, i de Toblach, on va ser 30è als quilòmetres.

Per tant, avui Esteve disposarà d’una jornada de descans al Tour d’Ski i posteriorment disputarà la sisena i la setena etapa a Val di Fiemme, Itàlia, els dies 5 i 6 de gener, amb 15 quilòmetres mass start el primer dia i nou quilòmetres persecució l’endemà.