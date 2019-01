El comú aprova els canvis urbanístics per construir el casino

El ple del Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir, en una sessió amb un únic punt en l’ordre del dia i amb l’abstenció de les dues conselleres del PS, la modificació del Pla d’Urbanisme Parroquial que ha de permetre la construcció del casino en una parcel·la del carrer Prat de la Creu. Els canvis en la fitxa urbanística han rebut l’aval de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) si bé, el Govern va incloure dues observacions pel que fa a l’ús públic de la plaça que hi haurà d’haver a la coberta de l’edifici i a la passarel·la que ha de connectar aquest nou espai amb la plaça del Poble. D’altra banda, el propietari dels terrenys també va presentar al·legacions perquè «volia que l’ús públic de la plaça quedés condicionat a l’existència de l’edifici del casino», va detallar la cònsol major, Conxita Marsol.



Davant d’aquesta situació es va decidir que tot allò referent a l’ús públic de la plaça quedés fora de la fitxa urbanística i s’inclogui només en el conveni que signaran les tres parts implicades: comú, propietat i l’adjudicatari del casino. «El Govern considera que l’ús públic d’una plaça ha de ser a perpetuïtat, jo no hi estic d’acord, però hem trobat una fórmula que ens va bé a tots», va exposar la cònsol, assenyalant que el conveni fixarà que l’ús públic serà, com a mínim, per 22 anys, el mateix termini que preveu la llicència d’explotació del casino.



Quant a les connexions previstes des de la plaça que hi haurà sobre el casino, de moment només es contempla que l’explotadora de la sala de jocs tingui l’obligació de construir una passarel·la per connectar amb l’avinguda Meritxell, mentre que el pas cap a la plaça del Poble queda a decisió del comú. Segons Marsol, però «el que està clar és que els explotadors del casino i la propietat estaran obligats a permetre la connectivitat si el comú els ho demana».



Les conselleres del PS, Dolors Carmona i Lídia Samarra es van abstenir en la votació defensant els mateixos arguments que el dia que es va fer l’aprovació provisional del canvi, afirmant que aspectes claus com tenir la seguretat que la terrassa superior de l’immoble serà d’ús públic i estarà connectada amb l’avinguda Meritxell i la plaça del Poble no estan del tot assegurats. «Un canvi així és prou important per tenir lligats tots els serrells abans de presentar-lo», va argumentar Carmona, tot indicant que «sense aquesta connectivitat, l’ús de la terrassa d’un edifici privat per molt que hi hagi un conveni no aporta massa».



De la seva banda, el conseller d’L’A+Cd’i, Jordi Minguillón (el seu company Víctor Pintos no va ser present en el ple), va donar suport al canvi urbanístic assegurant que és un tema «d’interès» per a la parròquia poder tenir el casino i la connexió amb l’avinguda Meritxell. A més, va defensar que la modificació del POUP s’ajusta a la legalitat «i no perjudica a ningú». Un argument similar al de la cònsol que va insistir que era una «oportunitat».