Jelínek estarà allunyat de les pistes quatre setmanes

El MoraBanc quasi perd el partit contra el Cedevita Zagreb el dimecres passat després que l’equip es desconcentrés quan el seu company, David Jelínek, va abandonar la pista lesionat.

La bona sort no acompanya l’equip i després d’haver recuperat de nou una part de la bona dinàmica i haver

El club tenia por d’una lesió més greu però Jelínek es perdrà la resta de partits del Top16 de l’Eurocup

tornat a mostrar una gran imatge, en part gràcies a les actuacions de David Jelínek, l’escorta ara estarà allunyat de les pistes les pròximes quatre setmanes perquè el jugador txec pateix un esquinç de segon grau del lligament lateral intern del genoll esquerre. En aquest sentit, va haver d’abandonar el partit contra els croats en el darrer quart del primer matx del Top 16 de l’Eurocup. En l’enfrontament, Jelínek va relliscar i va caure en mala posició i ahir es va sotmetre a una exploració per a conèixer l’abast de la lesió, que al final és menys greu del que es podia pensar en un primer moment.

Cal recordar que el jugador s’ha convertit en una peça indispensable per a Ibon Navarro i que es perdrà un mes de gener on es disputa quasi tot el Top16 a més dels tres partits que s’han de guanyar per a poder tenir opcions de jugar la Copa del Rei.

Els dos pròxims partits que jugaran els tricolors són primer contra el Monbus Obradoiro, diumenge, al Fontes do Sar i després la segona jornada del Top16 contra l’UNICS Kazan.