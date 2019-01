L’FC Andorra prescindeix de tres jugadors més

L’FC Andorra continua alliberant fitxes després que l’empresa de Gerard Piqué, Kosmos, s’hagi convertit en el principal inversor de l’entitat. En aquest cas, el club ha donat de baixa als internacionals Aaron Sánchez, Eric de Pablos i Roger Nazzaro. En un comunicat, el club va remarcar que «els agraeix la professionalitat que han demostrat sempre que han estat amb nosaltres» i que «els desitja el millor en l’àmbit personal i en la seva carrera futbolística».

Per altra banda, l’entitat estaria interessada en fitxar al porter argentí Nico Ratti, que actualment milita a les files del Sant Julià. Malgrat això, aquest procés està, ara per ara, aturat per les dificultats per aconseguir la baixa. Per aquest motiu, no es descarta que es pugui trobar un substitut a l’actual jugador lauredià.

Aquest dissabte, l’equip s’estrenà a Almacelles, en el partit ajornat pels compromisos internacionals dels seus jugadors.