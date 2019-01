Un sociòleg assegura que Andorra se situa en la línia correcta de polítiques públiques per a persones amb discapacitat

El Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria va acollir ahir la presentació del treball De rehabilitar la persona a enriquir la societat: un nou enfocament per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, a càrrec del sociòleg Albert Gomà. Amb la col·laboració de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra i el finançament de la Fundació Julià Reig, l’escrit consta d’una recopilació de les polítiques públiques i experiències innovadores en l’àmbit europeu en el qual s’ha pogut observar, després de parlar amb setze experts en recursos humans i vint persones amb discapacitat, que Andorra se situa en la línia correcta pel que fa a la inclusió laboral i social de les persones que pateixen qualsevol trastorn, ja sigui físic o psicològic.



En aquest sentit, el sociòleg va destacar que la prevenció i una intervenció oportuna pot augmentar considerablement les possibilitats de reinserció laboral. A més, s’han de dissenyar bé els incentius financers adreçats a l’empleat i l’empresari, ja que tenen un paper important i poden ser molt eficaços en les primeres etapes de la inclusió laboral, va assenyalar. Aquesta inserció, per tant, requereix unes mesures personalitzades a cada persona. En aquest sentit, Gomà va definir que la tasca de rehabilitació duta a terme pels òrgans de l’administració del Principat és eficaç, tot i que en les persones que pateixen trastorns com la síndrome de Down, pot ser més eficient subcontractar alguns serveis de proveïdors externs. D’altra banda i pel que fa tot allò relacionat amb la formació, en el cas d’aquestes persones ha de ser continua i personalitzada, ja que aquest mètode resulta més eficaç que les mesures de rehabilitació prolongada.



Per finalitzar, també es va indicar que és important que, una vegada implementades aquestes mesures, es comuniquin els casos d’èxit, ja que «moltes empreses estan fent moltes coses bones». Un altre element destacable és el de millorar la comunicació entre el sector privat i el públic i, d’aquesta manera, crear un camí per millorar la comunicació i la col·laboració entre l’àmbit empresarial, la salut i els serveis socials.