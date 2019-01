Restricció de l'ús de l'aigua de boca a Coll de Nargó per restes de purins

L’Ajuntament de Coll de Nargó va establir, a començament de setmana, tot coincidint amb el canvi d’any, una restricció del consum d’aigua de boca al municipi, després que alguns veïns van advertir al consistori que el líquid sortia de les aixetes amb mala olor. El municipi investiga si aquest incident podria estar relacionat amb l’aparició de restes de purins a la xarxa d’aigua potable.



Segons informa RàdioSeu, dilluns passat, l’ajuntament va publicar un comunicat en què explicava que havien tingut constància «que l’aigua de boca feia mala olor, com de purí, principalment en escalfar-la». Per això, i en sospitar que es podia tractar d’una «filtració i contaminació de purins», es va avisar al centre d’emergències de Catalunya per tal que els indiquessin el protocol a seguir. En espera del resultat de les analítiques, es va recomanar a la població no consumir l’aigua de l’aixeta com a aigua de boca o bé per cuinar. L’avís va estar en actiu fins dimecres, quan es va aixecar la restricció.

Possible delicte

La investigació ha portat a descobrir, en un camp del municipi, les arquetes obertes de l’aigua «amb el risc que això pot suposar per la salut pública», es va remarcar. Des de l’Ajuntament han lamentat que algú hagués obert aquestes arquetes tot recordant que aquell punt «no és el rec, sinó que és la portada d’aigua». En aquest sentit, a més a més, han volgut recordar que «actuar-hi sense permís és un delicte contra la salut pública». Per això, els Agents Rurals s’han desplaçat al possible lloc de la contaminació per fer-hi una inspecció, determinar com s’hauria produït l’incident i decidir si s’ha d’actuar al respecte.