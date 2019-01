Andorra ja té l’ordre d’entrega del ‘Rambo de la Cerdanya’

Andorra ja ha rebut l’ordre internacional d’entrega a Espanya del delinqüent Martí Cots, més conegut com a Rambo de la Cerdanya, que va ser detingut per la Policia andorrana el passat 23 de desembre en un hotel d’Encamp gràcies a la col·laboració ciutadana i a una ràpida investigació. Fonts del Govern van confirmar ahir a aquest rotatiu que tenen la notificació emesa per la via d’urgència per la Interpol.



El següent pas serà rebre l’ordre per la via diplomàtica, que el Ministeri d’Interior tramitarà i enviarà a la Fiscalia perquè verifiqui els requisits jurídics d’ambdós països. Posteriorment, la justícia andorrana haurà de decidir si extradeix l’home, de 49 anys i amb un llarg historial policial i judicial, o si inicia un procés judicial al Principat pels possibles delictes comesos al país, ja que, per exemple, en el moment de l’arrest posseïa diverses armes, una d’elles de foc. El codi penal andorrà castiga amb fins a un any de presó la tinença i port il·legal d’armes.



Cots va ser arrestat a Encamp hores després que la matinada del 22 de desembre atraqués l’hotel de la Cerdanya Alp Masella a cop de pistola i s’endugués més de 15.000 euros en efectiu de la caixa forta de l’establiment. A més, va robar un vehicle, amb el qual va entrar al Principat. El delinqüent s’havia fugat del psiquiàtric on estava ingressat a Lleida el passat 7 de desembre. Des d’aleshores i fins l’atracament a la Cerdanya, se n’havia perdut el rastre. Des de la detenció, i després de passar a disposició judicial, el Rambo de la Cerdanya es troba pres a la Comella.

Procediment d’entrega

En el cas que Andorra entregui Cots a Espanya, fonts policials van explicar el procediment: la Policia andorrana el traspassaria als Mossos d’Esquadra a la frontera de la Farga de Moles. Ahir, però, a la policia catalana no li constava l’ordre internacional d’entrega i, en conseqüència, no va detallar el procés de la possible extradició.