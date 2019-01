Un menor d’Encamp està en coma per un accident d’esquí al Tarter

Un noi d’Encamp de 14 anys va resultar ferit molt greu en un accident d’esquí al sector del Tarter de Grandvalira el 27 de desembre i es troba en coma induït per reduir l’impacte de les lesions cerebrals que pateix, van confirmar ahir fonts de l’estació. El jove, que estava esquiant amb uns amics, va caure tot sol a la pista Llop i va patir forts traumatismes. Els pisters de l’estació van acudir ràpidament al lloc dels fets i el van traslladar a l’Hospital de Meritxell, on a Urgències se li va diagnosticar, entre altres lesions, un traumatisme cranial greu que va requerir, dues hores més tard, l’evacuació en helicòpter a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, on segueix ingressat amb pronòstic reservat.



Grandvalira va destacar la «molt bona» actuació dels pisters. En aquest sentit, fonts del domini van informar que el pare del jove va enviar-los ahir un correu electrònic agraint-los l’atenció rebuda. «Gràcies a la intervenció tan ràpida se li va poder salvar el pulmó», van afirmar que els havia dit el progenitor. El centre català no va donar cap detall del seu estat de salut en tractar-se d’un menor d’edat. Tot i això, els metges de l’hospital català també van assegurar que la «competent» actuació dels treballadors de Grandvalira va ser «fonamental», van afegir fonts de l’estació, les quals mantenen el contacte amb la família del jove per saber-ne l’evolució, ja que estan «molt afectats» per l’accident.

El casc, partit en dos trossos

Es desconeixen els motius de la caiguda, però fonts del domini van constatar que el fort impacte rebut al cap va provocar que el casc que duia es partís en dos trossos. La pista Llop és vermella –recomanada per a esquiador de nivell intermedi o alt– i es troba a la cota més alta del Tarter: neix a la Tosa de la Llosada, a la qual s’accedeix a través del telecadira Llosada, i acaba a la zona de Riba Escorxada.