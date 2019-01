Cinca afirma que la recaptació anual de l’IGI complirà amb les previsions

«La recaptació de l’IGI es comportarà segons les previsions i, si més no, amb molt poques diferències», va afirmar ahir el ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, preguntat per la davallada del 6% dels ingressos provinents de l’impost fins al 30 de setembre respecte al mateix període de l’any anterior, com va publicar ahir EL PERIÒDIC, que va tenir accés al document elaborat pel Ministeri de Finances.

Cinca va assenyalar que el quart trimestre de l’any és «clau» per a la recaptació de la taxa, així com les liquidacions presentades al gener. A més, va recordar que fer previsions «mai és fàcil». Tot i això, va treure pit en indicar que «les hem anat encertant sempre i ho farem aquest any».

Mesures urgents en estudi

Cinca va anunciar que les mesures socials que va anunciar el cap de Govern, Toni Martí, s’aprovaran per via d’urgència la setmana que ve. El ministre va explicar que han començat a avaluar l’impacte econòmic que tindran i que estan pendents de reunir-se amb representants dels sindicats i de patronals per concretar-les. El ministre va anunciar que no seran «mesures miracle». «Tampoc sorprendran tant, perquè un té una mica la sensació que a vegades es volen veure les mesures primer com a mesures miracle i, segon, com a mesures caigudes del cel sense tenir la capacitat de mirar enrere», va afirmar, a la vegada que va recordar que el Govern ja ha aprovat «moltes mesures concretes» durant la legislatura.